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今夜也想夢見海藍色的獅子！插畫家Demaerel 筆下迷幻夜色的靜謐夢境

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來自比利時的插畫家 Herlinde Demaerel 創作了一系列溫暖寧靜的幻境，彷彿將夢裡的景色具象化，從他從容的筆觸感受其對夢境的喜愛，超現實的魔幻風格卻溫暖人心，賦予筆下所誕生的生命與物件獨特的紋路與奇幻色彩，這些祥和、可愛的畫面多了一絲天馬行空，讓人分不清夢境與潛意識的虛實，錯落於畫紙之上，加個框就更完整了。

如果可以置身於這樣的情境中、甜甜睡去，豈不是挺好的。藍鯨伴舞、夜空星斗，清澈的大海中長出疊疊巨岩，逆流而上的河水像是述說著力爭上游，越攀越高就能觸碰到象徵希望的燈塔，指引著來時路，我們都像是迷了路的小船，終有天能順利返航。

圖片來源／Herlinde Demaerel

圖片來源／Herlinde Demaerel

圖片來源／Herlinde Demaerel

請繼續往下閱讀...

Demaerel 的夢境旅程以動物為主角，乘著想像力啟航讓心更加自由。低著頭失落的鳥先生、能完成心願的兔子精靈、擁有靛藍秘密的貓頭鷹、形影不離的梅花鹿雙胞胎，牠們深埋著心裡話，透過夢境傳遞到我們耳邊，那些話或許足以療癒你受傷的心、重拾對生活的熱情與勇敢追夢的意念！

圖片來源／Herlinde Demaerel 

（完整文章請看城市美學新態度

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