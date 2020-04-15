譚德塞經典動作！眼鏡行勸：一直推不是辦法　超狂雙關行銷酸爆

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前指控台灣對他人身攻擊、歧視，引發輿論譁然，民間對此甚至群起募款買《紐約時報》全板廣告做出回應。有趣的是，有眼鏡行結合這個時事哏貼出譚德塞照片做行銷，一語雙關的文案吸引網友們讚聲一片。

粉專「精工鐘錶眼鏡行」13日貼出3張譚德塞的照片，圖中的譚德塞都以單手或是雙手推眼鏡，疑似是他的習慣動作。對此，眼鏡行小編在文中創意寫下「鏡框太鬆要調整，一直推不是辦法」，乍看之下是提醒大家記得到眼鏡行調整眼鏡，不過實則被認為有更深一層的涵義。

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原來小編在文末還加上2個hashtag「#推不是辦法」、「#面對才是辦法」，似乎暗勸譚德塞「不要再推託、推卸責任，確實面對全球疫情才是解決之道」。

▲ 眼鏡行結合時事發文行銷。（圖／翻攝自Facebook／精工鐘錶眼鏡行）

巧妙結合眼鏡行和時事的貼文發出後瞬間爆紅，單則按讚數遠超越粉專讚數，網友們紛紛轉發，並且留言表示「行銷梗抓得很精準」、「我聞到加薪的味道」、「小編你很有創意」、「超棒文案」、「這太強了，寓意好深」、「文案太強來朝聖」、「腦袋鬆了也要調整」。

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