紐約州長狠酸他「只想當國王」　川普回嗆：想搞叛變？

記者楊庭蒝/綜合報導

紐約州確診病例破20萬大關,總數達20萬2208例,州長古莫(Andrew Cuomo)近日與另外6州組成了「多州委員會」(Multi State Counci)協調重啟經濟。對此,川普在Twitter上回擊,自己擁有決定各州重啟經濟的絕對權力,並以老片《叛艦喋血記》(Mutiny on the Bounty)暗指民主黨籍州長企圖叛變。

多州委員會以紐約州為首,與紐澤西州、康乃狄克州、賓夕凡尼亞州、德拉瓦州、羅德島州和麻薩諸塞州州長協議組成,旨在透過各州自行提名的健康與經濟領域專家,觀測疫情發展並以重啟經濟為目標。

除了紐約等美國東海岸多州外,華盛頓州、加州和奧勒岡州為了應對疫情,也達成了「西部州條約」(Western States Pact)的協議。在這10州當中,包括古莫在內有9位州長是民主黨籍,也讓外界認為這是打臉川普的行動。

川普指出,在疫情爆發時,古莫每天、每個小時都打電話來求助,希望可以得到新的醫院、病床、呼吸器等資源,「而我有求必應,但古莫現在似乎想要搞獨立,這是不可能會發生的。」

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen!