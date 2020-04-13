三大品牌防疫出奇招！　把風和日麗日曬麵送到你家

▲三大品牌漫時光早午餐、美食外送平台foodpanda與長安製麵聯名出擊，把風和日麗送到你家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南台灣知名早午餐連鎖品牌漫時光，攜手美食外送平台foodpanda推薦「一碗雞湯日曬麵」，推出「把風和日麗送到你家」活動，希望「日曬麵」經過屏東滿滿日曬，將「風和日麗」送到每一位消費者的家裡。

▲▼漫時光早午餐創辦人徐皖台、長安製麵吳冠翬。

漫時光創辦人徐皖台表示，為了防疫，全部店舖員工都使用體溫監測卡、提供顧客酒精消毒與消毒桌椅等。過去，以屏東農產發展品牌特色，推出星座菜單、女性菜單、親子餐廳等特色，這次，以高規格防疫作業打造安心的用餐環境，因此防疫期間，營業額穩定成長，雖到店用餐人數下降，但外送訂單節節高升。

他表示，一直希望把屏東的好滋味推廣出去，這次攜手foodpanda將長安製麵的祝福送給大家，希望家家戶戶都平安健康、幸福美滿。

foodpanda區經理蘇子翔指出，foodpanda的外送初衷便是「外送幸福」，很高興攜手漫時光將屏東的幸福日光送至消費者手中。近期foodpanda力推「安心配送流程」受到消費者支持。

長安製麵吳冠翬強調：「堅持了60年的家傳掛麵手藝，怎能說斷就斷。」由於北緯23.5度的屏東，恰如太陽城四季如春，手工整麵重複碾壓，堅持不速成烘乾，展現最真實的筋性與韌性。感謝漫時光與foodpanda，讓長安日曬麵可以獻給更多的人。

策展人黃耀寬指出，這次跨品牌合作，不只是南台灣早午餐領導品牌與全台最大外送平台的合作，更是漫時光回應消費者需求，盼以「把風和日麗送到你家」為名，傳遞以人為本、浪漫幸福的價值主張。

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