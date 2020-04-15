新零售業時代來臨！外送平台首創「虛擬超市」　生鮮、日常品20分鐘送到家

▲foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

美食外送平台競爭激烈，除不斷祭出外送免運方案吸引消費者外，近來更提供生鮮雜貨送到家服務。foodpanda去年底宣布正式打造「熊貓嚴選」，以線上虛擬超市提供生鮮雜貨外送服務，讓民眾從下單至拿到商品只需要短短20分鐘。業者今（15）日首度曝光超市內部相關擺設以及流程，盛大宣佈新零售時代來臨，成為原台首創虛擬超市之外送平台。

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▲「pandanow 熊貓嚴選」業務總監Denis Aksenov。



外送平台foodpanda自去年11份起正式提供生鮮雜貨外送服務，12月首間「熊貓嚴選」開幕，截至目前為止北台灣已建立10個自建倉庫據點，熊貓嚴選為業者官方自營之虛擬超市，不對外開放、僅提供民眾透過平台下單，以一條龍方式滿足消費者即時的生鮮雜貨需求，從下單至撿貨以及最後送到消費者手中僅需短短20分鐘。

▲撿貨員收到訂單後立刻進行備貨動作。



pandanow業務總監Denis Aksenov表示，熊貓嚴選提供之生鮮雜貨是根據AI大數據分析，每月進行更新品項動作，並以3大優勢提供做好服務，包括精準選物，動態調整銷售品項、排序以及備貨量，其次為價格優勢，像源頭進貨降低成本且精準掌控庫存量，最後為外送效率，單純的出貨人力在20分鐘內送快速送達。

針對生鮮如何管理庫存部分，Denis指出，每日供應商將供應2次貨量，因次會將庫存控制在1天銷售量以內，以做到做好的庫存管理，預計年底熊貓嚴選據進軍中南部主要城市將擁有30間倉庫。