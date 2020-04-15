獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

記者吳奕靖／屏東報導

屏東東港黑鮪魚拍賣即將要在16日登場，但沒想到一樣也在東港的在地直播主竟然搶先24小時，直播拍賣黑鮪魚，而且為了吸引大眾關注，還上演了殺魚秀，標榜「市場開賣第一鮪」，較勁意味十分濃厚，不過販售情況可能不如預期，讓這名直播主阿宏表示應該是剛開始，場子還沒冷，看好後期發展。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

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就在15日的中午左右，直播主的公司大門口來了一台冷凍貨櫃車，送來得就是他們買來的一條黑鮪魚，而黑鮪魚上頭還特別貼了「第一鮪」的字樣，隨後這條黑鮪魚就被送進了裡頭的直播間，直播主阿宏全程轉播，一邊跟網路民眾說著這條黑鮪魚的價格，同時還強調這是「市場首賣」。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，還找來師傅現場肢解黑鮪魚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現切的黑鮪魚肉色澤相當鮮豔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

打著今年市場首賣的黑鮪魚，同時還找來師傅在現場進行「殺魚秀」，吸引了地方其他網路媒體也來進行直播，而這隻黑鮪魚的全重量大約是在2百多公斤，標售價格阿宏透露超過60萬，大手筆不手軟就是要搶發黑金財，阿宏不諱言近期的新冠肺炎疫情的確造成了自己連鎖餐廳的銷售業績下滑，他發現餐廳營業額下降，主要是因為很多人開始選擇在家裡用餐，或是透過「外送」方式，因此他想了想，或許黑鮪魚透過直播拍賣的方式，可以攻進這塊「居家料理」市場。

直播拍賣是在15日下午一點多左右開始，雖然阿宏賣力喊價，也在現場試吃給網路民眾看，似乎買氣並沒有預期理想，阿宏表示應該是剛開始，所以大家還沒活絡，而且「第一鮪」的價格本來就不便宜，或許還在觀望，不過他有信心，看好今年的黑鮪魚市場應該還是能如往常一樣成為「黑金財」。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）