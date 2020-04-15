　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者吳奕靖／屏東報導

屏東東港黑鮪魚拍賣即將要在16日登場，但沒想到一樣也在東港的在地直播主竟然搶先24小時，直播拍賣黑鮪魚，而且為了吸引大眾關注，還上演了殺魚秀，標榜「市場開賣第一鮪」，較勁意味十分濃厚，不過販售情況可能不如預期，讓這名直播主阿宏表示應該是剛開始，場子還沒冷，看好後期發展。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

就在15日的中午左右，直播主的公司大門口來了一台冷凍貨櫃車，送來得就是他們買來的一條黑鮪魚，而黑鮪魚上頭還特別貼了「第一鮪」的字樣，隨後這條黑鮪魚就被送進了裡頭的直播間，直播主阿宏全程轉播，一邊跟網路民眾說著這條黑鮪魚的價格，同時還強調這是「市場首賣」。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，還找來師傅現場肢解黑鮪魚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現切的黑鮪魚肉色澤相當鮮豔 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶在「東港拍賣第一鮪」的前一天來直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

打著今年市場首賣的黑鮪魚，同時還找來師傅在現場進行「殺魚秀」，吸引了地方其他網路媒體也來進行直播，而這隻黑鮪魚的全重量大約是在2百多公斤，標售價格阿宏透露超過60萬，大手筆不手軟就是要搶發黑金財，阿宏不諱言近期的新冠肺炎疫情的確造成了自己連鎖餐廳的銷售業績下滑，他發現餐廳營業額下降，主要是因為很多人開始選擇在家裡用餐，或是透過「外送」方式，因此他想了想，或許黑鮪魚透過直播拍賣的方式，可以攻進這塊「居家料理」市場。

直播拍賣是在15日下午一點多左右開始，雖然阿宏賣力喊價，也在現場試吃給網路民眾看，似乎買氣並沒有預期理想，阿宏表示應該是剛開始，所以大家還沒活絡，而且「第一鮪」的價格本來就不便宜，或許還在觀望，不過他有信心，看好今年的黑鮪魚市場應該還是能如往常一樣成為「黑金財」。

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，現場試吃給觀眾看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主阿宏買來黑鮪魚，搶先「東港拍賣第一鮪」一天的時間直播開賣 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
快訊／王景玉逃死　小燈泡媽回應了
北市松山區12名學生談判爆衝突　14歲少年胸部中刀送醫搶救
韋禮安受訪一半突爆哭！無預警宣布分手11年女友：需要空間跟時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中請假去大甲鎮瀾宮拜拜　楊瓊瓔要求：想知道媽祖跟他說什麼

遠見／誰「養」出世紀超級病毒？

岳母送蛋「像打凹乒乓球」　他嚇摸：外殼軟趴趴！內行曝2千隻雞...只產5顆

遠見／別讓孤寂封城

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

史上最正「皮卡丘」藥局裝口罩！網友高潮搶排隊　她IG自曝身分：謝謝大家支持

快訊／阿里山林鐵道停駛了！　加強防疫即日起停駛至6月30日

高低差5倍！NCC最新實測搭高鐵4G上網最快電信商出爐

藝文紓困2.0開放接案者「3途徑」申請！事實與身份不得重複

譚德塞經典動作！眼鏡行勸：一直推不是辦法　超狂雙關行銷酸爆

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

陳時中請假去大甲鎮瀾宮拜拜　楊瓊瓔要求：想知道媽祖跟他說什麼

遠見／誰「養」出世紀超級病毒？

岳母送蛋「像打凹乒乓球」　他嚇摸：外殼軟趴趴！內行曝2千隻雞...只產5顆

遠見／別讓孤寂封城

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

史上最正「皮卡丘」藥局裝口罩！網友高潮搶排隊　她IG自曝身分：謝謝大家支持

快訊／阿里山林鐵道停駛了！　加強防疫即日起停駛至6月30日

高低差5倍！NCC最新實測搭高鐵4G上網最快電信商出爐

藝文紓困2.0開放接案者「3途徑」申請！事實與身份不得重複

譚德塞經典動作！眼鏡行勸：一直推不是辦法　超狂雙關行銷酸爆

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉…怒控「客運公司草草了事」

Apple Watch新專利曝光！可提醒潛水用戶附近是否有鯊魚

WHO經費來源「3/4是自願捐款」！早被批評「政經強國影響力太大」

偉士牌Primavera 、Sprint新增車色14.2萬起　首批各36台享好禮

中職／胡金龍差點少跑一分　洪總：誤會

中職／洋投實力平均值以上　王威晨：有助國際賽

型男主廚陳鴻淡出演藝圈當媽寶　重出江湖卻被認是詹姆士

遼寧艦繞台》梅復興／誰最有資格「勿謂言之不預」通牒台灣？

風靡韓妞的無毒唇膏來了！　換上新包裝變得更時髦

半夜眼花以為陌生寶寶坐客廳…驚魂討拍　網友大歪樓：老公懂買！

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

武漢人不喜歡就不用！釋昭慧：終止不當疫名

10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！

WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉

旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

「護國神文」救台灣！莊人祥曝給WHO警告信源頭「來自PTT」

最新2確診足跡曝光　網議明知故犯

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

今開始飆30度「周五雨區曝」　下波再變天降溫時間出爐

更多熱門

相關新聞

哈爾濱傳封城！社區已管制「2天出門1次」

哈爾濱傳封城！社區已管制「2天出門1次」

武漢日前正式解除封城恢復對外交通，但鄰近俄羅斯的黑龍江省近期卻出現大量移入病例，甚至傳出哈爾濱市已經封城的消息。對此，哈爾濱官方指出，目前沒有接到封城通知，但確實因疫情採取嚴格管制措施，道外區更將疫情防控從低風險升至中風險，社區也施行「出入憑票管理」，一戶兩天只有一人能外出。

德國政府宣布：延長禁令至5/3

德國政府宣布：延長禁令至5/3

范雲：你怎麼曉得全民不願意買單

范雲：你怎麼曉得全民不願意買單

澳洲內陸城氣炸！「終結與昆明姐妹市關係」

澳洲內陸城氣炸！「終結與昆明姐妹市關係」

12/31關鍵「護國神文」曝光！

12/31關鍵「護國神文」曝光！

關鍵字：

東港黑鮪魚直播黑金新冠肺炎武漢肺炎餐廳拍賣

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面