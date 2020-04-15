新版MacBook Air通過NCC電檢　近期有望在台上市

▲MacBook Air 2020有望在近期與台灣消費者見面。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple在三月中時，無預警地在官網上架了新版的MacBook Air，新版本的MacBook Air規格提升，不過價格卻是往下滑，讓許多想換新筆電的果粉都在問台灣何時上市？《ETtoday新聞雲》記者在查詢NCC電檢網站後發現，新版本的MacBook Air已在昨（14）日通過檢驗，也就是說新蘋果筆電有望在近期與台灣消費者見面。

▼新版MacBook Air已通過NCC電檢。（圖／翻攝自NCC電檢網站）

更新的MacBook Air首次搭載了4核心處理器，可提升眾多日常活動的處理速度，包括整理照片、製作簡報及編輯影片。且配備了第10 代Intel Core處理器，最高可達1.2GHz 4核心Core i7，Turbo Boost速度最高可達3.8GHz，提供比上一代快達兩倍的效能。

且透過搭配Intel Iris Plus Graphics，使新版MacBook Air的繪圖效能提升最高可達80%，因此能用比以往更快的速度，執行需要大量繪圖處理的活動，舉凡玩遊戲、編輯影片也都不是問題。

另外，值得注意的是，新款的MacBook Air配備全新巧控鍵盤，這款鍵盤於16吋MacBook Pro推出時首度亮相。重新設計的剪刀式結構具備1公釐的鍵程，提供舒適穩定的按鍵體驗；同時方向鍵採用全新的倒T形排列，不用低頭便能更容易找到這些按鍵。

但是檢驗雖然通過，上市時間卻尚未能確認，有經銷商就私下與記者透露，近期舊款的MacBook Air都已無法向原廠調貨，「缺貨缺很大」；由此研判，有可能在近三週內就有可能在台灣上市。不過，這次與新版MacBook Air同時推出的iPad Pro 2020目前尚未通過NCC電檢。