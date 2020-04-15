防疫津貼「擴大發放」！　放射師、感染管制與清潔人員都能領

▲衛福部醫事司司長石崇良。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衛福部3月公佈補助津貼及獎勵要點，補貼醫護人員每日1萬元，讓同樣參與防疫的醫事人員大呼不公。為此，衛福部緊急修正補助津貼適用對象，將放射人員及感染管制人員納入，並實際訂定獎勵核發對象與基準，每一病室最高獎勵10萬元，營運獎勵費用中，至少5成應用在病房相關工作人員上。

台北市職業醫師職業工會上週召開記者會，點出「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」3大盲點，分別為針對防疫有功人員獎勵不一、取消出國補助困難重重、防疫津貼發放不公。衛福部醫事司石崇良當日回應，已著手修訂辦法，最快這週公佈。

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衛福部14日在網站公佈修正版補助津貼及獎勵要點，詳細列出津貼適用對象，除了原先公布的醫師每日1萬元、護理師每班1萬元外，在專責病房照護確診或疑似病患的專責醫事放射人員，以及專責感染管制人員，也可以獲得每個月1萬元的補助。

另外，通過醫療機構設置專責病房的醫院，也將獎勵每一病室10萬元，並依照收治個案數及佔床率，給予每一病室1萬元獎勵費用。而營運獎勵費用中，至少5成應分配給病房相關人員，包含醫事人員、社工人員、行政人員及清潔人員。

石崇良表示，配合衛福部設置發燒篩檢站或防疫門診的醫院，每家獎勵費用20萬人，並依每月實際採檢案件給予獎勵費用，從每月5萬至20萬不等，但至少8成應分配給急診醫護人員、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員及清潔人員等。

個案轉檢、採檢及檢驗也有補助，醫療機構安排轉檢並向所轄地縣市衛生局完成通報後，每一案獎勵200元。醫療機構設有採檢站、防疫門診、負壓隔離病房於日間採檢及通報者，每一案獎勵500元，其中300元英分配給採檢相關人員；夜間採檢獎勵費用提升到700元，其中500元應分配給相關人員。

石崇良另提到，重症患者使用呼吸器，需由呼吸治療師給予專業照顧，因此將依醫院收治呼吸器病人數及使用日數，給予每人每日1萬元補助，並應全數分配給呼吸治療相關人員。醫院防疫工作表現績優者，最高將發放100萬至1000萬獎金，其中有一定比例英分配給相關工作人員。