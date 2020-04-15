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呼籲在家防疫　殿堂級搖滾樂團B'z上傳完整演唱會片段

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼B`z在去年迎來第1000次演出。（圖／翻攝ig bz_official_insta）

▲B`z在去年迎來第1000次演出。（圖／翻攝ig bz_official_insta）

記者蔡名翔／採訪報導

因為新冠病毒的關係，許多日本歌手都開始上傳了演唱會影片讓歌迷在家觀看，出道至今32年，歷經昭和、平成、令和，跨越了三個年號，在日本唱片總銷售量第一的殿堂級搖滾樂團B'z，13日也在官方Youtube上公開歷年演唱會影片，一共23部，並且將播放清單取名為「B'z LIVE-GYM -At Your Home-」，一直到5月31日，都可以讓大家在家感受到B'z搖滾的力量。

從1990年錄影帶開始的「FILM RISKY」、陸續經歷了DVD、藍光時代，可以說是日本演唱會影像的進化史，而今年二月才發行的「B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」也在這次公開讓大家期間限定觀看，讓歌迷們覺得B'z的誠意十足。

請繼續往下閱讀...

這次B'z公開的歷年演唱會，名稱以「Pleasure」為主題的大都是演唱經典代表歌曲居多，《B’z台灣歌迷粉絲團》的小編推薦給想要入門B'z音樂的朋友 ，可以先從「B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-」開始入門，收錄歌曲有日本家喻戶曉的《ultra soul》、帶給人們滿滿力量的《RUN》，木村拓哉、常盤貴子主演的日劇《美麗人生》主題曲《今夜月の見える丘に》、伊藤英明、加藤愛主演的日劇《海猿》主題曲《OCEAN》、名偵探柯南劇場版《世紀末的魔術師》主題曲《ONE》跟動畫版的片頭曲《ギリギリchop》、美國電視劇《X檔案》主題曲《LOVE PHANTOM》等經典代表作。

如果是因為山下智久、北川景子主演的日劇《零秒出手》的主題曲《イチブトゼンブ》而認識到B’z的，可以接著從「B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST-」開始觀看，而「B'z LIVE-GYM 2011 -C'mon-」這場也有收錄日本聖誕節走在大街上都會聽得到的《いつかのメリークリスマス》以及安達祐實主演的日劇《千面女郎》主題曲《Calling》，這首歌曲也是台灣歌迷票選出來的第一名經典歌曲。

▲▼熱情的B`z歌迷在演唱會直播結束後在廣場進行大合照。（圖／B`z台灣粉絲歌迷會提供）

▲去年9月在威秀的演唱會直播吸引大批歌迷參與。（圖／B`z台灣粉絲歌迷會提供）

記者實際訪問粉絲團小編，最推薦的則是2003年的「Typhoon No.15 ～B'z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT'S SHOWTIME!!”in 渚園～」，這一場是B’z出道15週年的演唱會，一樣唱了許多首經典歌曲，辦在戶外的關係，剛好碰到了15號颱風，風雨相交卻還是在兩天吸引了十萬歌迷參加，除了出動直昇機拍攝，名場面方面安排「空中飛人」在吉他手松本孝弘Solo中從一百公尺高的高空舞台上飛躍下來，五萬人的綠色螢光海以及演唱會尾聲的1500發煙花以及爆破都千萬不能錯過，然而如果想要感受到最狂野的B’z，可以觀看1999年的「once upon a time in 横浜 〜B’z LIVE-GYM '99 “Brotherhood”〜。」

此外，五月天團長怪獸也曾參與B'z的現場演唱會，印象最深刻的是「B'z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK-」，在《Juice》這首歌曲中能見到主唱稻葉浩志站在圓形舞台上，舞台此時開始快速旋轉，稻葉一邊站在旋轉的舞台上一邊唱歌，怪獸在演唱會後有感而發地說，B'z讓他體會到，演唱會的主角原來不是自己，而是台下所有的聽眾，從那時候一直到現在，只要B'z有在日本開唱，怪獸都會在百忙之中抽空前往參戰。

1995年的「"BUZZ!!" THE MOVIE」，上面提到的2003年演唱會出現的「空中飛人」橋段最早是在這一場演唱會中出現，除此之外這場還有收錄了《ALONE》這首歌曲中，台下的觀眾們遠望著吉他手松本孝弘，本來以為他是站在舞台上，沒想到卻是站在鋼琴上，鋼琴緩慢升起，而在下方彈著琴鍵的則是主唱稻葉浩志，而這兩個經典名場面後來也在B’z的30週年演唱會「B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」重現，在這次官方公開的影片中都看得到。

2008年發行的「B'z LIVE-GYM Hidden Pleasure ～Typhoon No.20～」這張則是收錄了在當時都未曾公開過的演唱會影像，在《アラクレ》這首歌曲中請來越野機車隊在舞台上進行高空特技表演，《Calling》則是重新編曲，改由吉他手松本孝弘彈奏鋼琴。

「B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" at TOKYO DOME」裡，在《Mayday!》這首歌曲中，創下當時在東京巨蛋有史以來最大的移動型舞台。

「B'z LIVE-GYM 2017-2018 "LIVE DINOSAUR"」則收錄了電影「氣象戰」日本主題曲《Dinosaur》、2017年日本7-Eleven廣告曲《CHAMP》、木村拓哉主演之日劇「A LIFE～愛しき人～」主題曲《Still Alive》、UCC BLACK咖啡日本廣告曲《声明》、遊戲「真・三國無雙8」主題曲《King Of The Street》

而在今年發行的「B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」B’z除了達到1000場演唱會的里程碑，去年在福岡的巡迴最終場，在日本以及台灣的電影院都同步直播，台灣北中南三地都創下座無虛席的盛況，這場演唱會主要是收錄同年發行的「NEW LOVE」專輯，其中主打歌《兵、走る》，在當年發行就算已經四個多月了，都還可以攻佔日本配信排行榜的第三名。

「B'z LIVE-GYM -At Your Home-」
 

公開作品如下：

「FILM RISKY」(1990年)
「JUST ANOTHER LIFE」(1991年)
「LIVE RIPPER」(1993年)
「"BUZZ!!" THE MOVIE」(1995年)
「The true meaning of "Brotherhood" ?」(1999年)
「once upon a time in 横浜 〜B’z LIVE-GYM '99 “Brotherhood”〜」(1999年)
「B'z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN-」(2001年）
「a BEAUTIFUL REEL. B'z LIVE-GYM 2002 GREEN ～GO★FIGHT★WIN～」(2002年)
「Typhoon No.15 ～B'z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT'S SHOWTIME!!” in 渚園～」(2003年)
「B'z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK-」(2005年)
「B'z LIVE-GYM 2006 “MONSTER'S GARAGE”」(2006年)
「B'z LIVE in なんば」(2006年)
「B'z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo」(2007年)
「B'z LIVE-GYM 2008 -ACTION-」(2008年)
「B'z LIVE-GYM Hidden Pleasure ～Typhoon No.20～」(2008年)
「B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-」(2008年)
「B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" at TOKYO DOME」(2010年)
「B'z LIVE-GYM 2011 -C'mon-」(2011年)
「B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST-」(2013年)
「B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」(2015年)
「B'z LIVE-GYM 2017-2018 "LIVE DINOSAUR"」(2017-2018年)
「B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」(2018年)
「B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」(2019年)

▼B`z從1988年成立已經邁向第32個年頭。（圖／翻攝自Facebook／B`z台灣歌迷粉絲團）

▲▼B`z從1988年成立已經邁向第31個年頭。（圖／翻攝自Facebook／B`z台灣歌迷粉絲團）

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