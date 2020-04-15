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偵蒐遼寧號動態　美RC-135W偵察機現蹤台灣南部海域

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▲追蹤軍事航空器動態的「飛機守望（Aircraft spots）」推特15日一早發布推文顯示，一架美軍RC-135W戰略偵察機，於台灣南部海域上空飛行。（圖／取自Aircraft spots推特）

▲追蹤軍事航空器動態的「飛機守望（Aircraft spots）」推特15日一早發布推文顯示，一架美軍RC-135W戰略偵察機，於台灣南部海域上空飛行。（圖／取自Aircraft spots推特）

記者陳政錄／綜合報導

有鑑於中共解放軍遼寧號航母編隊日前通過巴士海峽，進入南海演訓，美國軍機本月第8次、3周來第12次現身台灣周邊海域。據追蹤軍事航空器動態的「飛機守望（Aircraft spots）」推特15日一早發布推文顯示，一架美軍RC-135W戰略偵察機，於台灣南部海域上空飛行。

據了解，正值新冠肺炎疫情期間，隨美國太平洋艦隊戰力部署受到影響，中美角力持續，近日包括中共解放軍於4月10日，分別派出殲-11、轟-6K轟炸機等戰機，以及遼寧號等艦經鄰近台灣的巴士海峽、宮古海峽海域。

13日下午，中共解放軍遼寧號航母編隊也再次通過巴士海峽，引起我方高度關注。國防部長嚴德發指出，對於中共近日在相關區域內的軍事活動，已經嚴重衝擊區域安全，國軍將持續透過聯合情監偵蒐，強化戰備準備，確保國人國土安全。

「飛機守望」（Aircraft Spots）推特15日表示，美國空軍RC-135W戰略偵察機，於南海作業；在此之前，美軍自3月25日以來已有12次出現在台灣南部空域附近，包括3月25日的EP-3E電子偵察機、3月26日B-52轟炸機、KC-135加油機；3月27日B-52轟炸機、RC-135U偵察機；3月31日P-3C反潛機。

進入4月份後，分別是4月8日的RC-135U偵查機；4月10日的RC-135U偵查機；4月11日的EP-3E電子偵機；4月12日的EP-3E電偵機；13日有RC-135W電偵機和P-3C反潛機兩次，4月14日P-3C反潛機，而今天是第12次。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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