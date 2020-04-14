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警踹少年頭還獲表揚惹議　侯友宜：支持函請地檢署認定

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▲▼屁孩無照駕車拒檢警踹頭 有人叫好有人罵。（圖／翻攝自臉書）

▲屁孩無照駕車拒檢警踹頭。（圖／翻攝自臉書）

記者黃巈禾／新北報導

新北市中和警分局一名陳姓員警，處理無照少年逆向駕車闖臨檢站案件時，用腳踹少年頭部，挨批執法過當，該名員警事後被記申誡2支，但警察局長陳檡文認為圍捕有功，事後前往派出所向警員頒獎慰問，引發爭議。對此，新北市長侯友宜14日受訪表示，已經將這次的影片的整個逮捕過程的行為，函請新北地檢署來認定。

侯友宜指出，支持警察強力執法，面對犯罪，毫無懼怕，勇於站出來，保護市民的安全，當執法的過程，到了一段落以後，程序的正義所表達的是，沒必要的動作就不需要做，做了這些都是無謂的，甚至引起更多的批判跟想法，因此，他都跟同仁講，這一次中和分局事後的指示，對當事人沒必要的工作，分局已做了一個處理，他非常的認同。

侯友宜提到，中和分局也把相關的影片函請新北地檢署來認定，他也支持這個做法，因為外面有疑慮，就把所有影片資料函請新北地檢署，第三方司法單位來公正的一個判斷，做一個事實的認定。

對於該員警被記申誡2次，還因為別的事情記嘉獎，是否會認為懲處太輕，侯友宜則說，已經將這次的影片的整個逮捕過程的行為，函請新北地檢署來認定，這樣的行為到底有沒有構成犯罪的事實，這個部分已經請新北地檢署來認定，那整個交由第三方司法機關來認定，所以昨天中和分局已經函請新北地檢署來認定。

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