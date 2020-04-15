比台灣更嚴厲！越南曝光「超緊縮防疫政策」　人民無怨言…創造0死亡紀錄

▲越南抗疫政策嚴厲，人民也相當團結。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在東南亞國家擴散嚴重，其中新加坡更是一度找不出本土感染源，確診人數迅速攀升。而日前越南公開抗疫策略，早在一月初政府就已經進行審慎的評估，進行嚴格限制，因此截至目前尚未出現死亡病例。當地醫療專家表示，「越南國內的高度團結，更是最重要的抗疫成功因素」。

綜合外媒報導，截至15日上午，越南通報新冠肺炎確診人數267人、死亡病例0，這在現階段疫情嚴重時期，幾乎是「不可思議的數據」。對此越南的疫情危機處理方式也被公開，越南在一月初得知新冠肺炎在中國爆發後，政府立即進入評估，並且開始大力宣導、預防，副總理更是制定國家應對計畫把握黃金期。

儘管確診病例在4月初僅200多人，但越南依舊宣布進入全國封鎖狀態，整體而言，危機反應比歐美各國還要快速。官方統計，越南目前約有75000人被隔離，且進行12萬多次的檢測。而疫情擴散速度緩慢，主要的原因就是社會的團結，總理阮春福也給予越南人的自律與團結鼓勵。

世界衛生組織（WHO）駐越南代表朴啟東（Kidong Park）表示，越南自一月就關閉學校、3月16日開始大規模隔離，要求入境者需要住進隔離所，3月25日禁止所有國際航班，4月1日再宣布鎖國封城，且至今尚未寬鬆，各省也要求來自河內的人都需要隔離。

在嚴格的限制下，越南人的團結令人相當震驚，胡志明市官方就公告，任何人如果不戴口罩，將危險疾病傳染給其他人，將會面臨最高12年的有期徒刑，也未有人出面抗議反對。

此外，越南目前之所以能維持0死亡的關鍵，也是因為越南未有社區感染的情況，年長患者也較少，醫療資源仍充足。2003年越南同樣面對SARS的侵襲，如今有過往經驗，也更加謹慎面對。