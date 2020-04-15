大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」　289名醫護急赴支援

▲境外輸入病例成為防疫新挑戰。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月8日，武漢長夜終去，迎來解封。但冰封之下的邊境小城綏芬河，卻在這幾天出現了大量輸入型新冠肺炎確診病例，被迫進入防疫「加時賽」。4月14日0-24時，大陸新增確診病例46例，36例為境外輸入病例，10例為本土病例；其中，黑龍江新增8例，當地防疫壓力越發嚴峻。截至目前，已有289名醫務人員支援綏芬河。

大陸衛健委15日通報，14日新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例11例，其中10例為境外輸入疑似病例（黑龍江5例，上海4例，遼寧1例），1例為本土疑似病例（遼寧1例），當日新增治癒出院病例78例，解除醫學觀察的密切接觸者1058人，重症病例減少3例。

截至4月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1137例（其中重症病例113例），累計死亡病例3342例，累計報告確診病例82295例，現有疑似病例73例。

境外輸入現有確診病例904例（含重症病例45例），現有疑似病例72例。累計確診病例1500例，累計治癒出院病例596例，無死亡病例。

新增無症狀感染者57例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例7例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1023例（境外輸入228例）。

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