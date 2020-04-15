阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

圖、文／鏡週刊

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞日前在記者會上狂飆台灣3分鐘，事件持續延燒，讓知名Youtube阿滴募資400萬，希望能買下紐約時報廣告反擊譚德塞，刊登廣告一事引發關注，起初力挺聲浪一片，沒想到一夕之間卻黑掉，讓網友好奇的問：「阿滴為台發聲到底走錯哪步？」

鄉民在批踢踢上好奇問，一直以來都很支持阿滴，英文好又會行銷，遇到重大是事件還會號召其他YouTuber，一起做一些行動，孰料，這次募資登報，引起熱烈回響，募資金額更超出預期，看得出來擁有大票人支持，不過最後卻由紅轉黑，「到底阿滴是走錯了哪一步？難道想替台灣發聲的心意有錯嗎？」

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對此，就有一位鄉民分析阿滴由紅轉黑「致命原因」，透露阿滴想在紐約時報買廣告，內容沒有想好，就搶著集資，直言「Youtuber就是在想歪腦筋衝觀看量，沒什麼計畫當然被罵」；接著表示集資到期望400萬的數字，卻遲遲不關，甚至集資超出預期的4倍；最後鄉民更直言，「第一版（公開信）以台灣名義讓人有為啥要被你代理的感覺」，認為這3點是最大致命原因。

貼文一曝光，秒掀起大票網友熱烈討論，不少網友紛紛表示，「沒事不要涉入政治…」「就真的廣告很爛 加上SLOW不會幫他洗風向 就變這樣啦」「第一版文章居然是70人共同編輯的產物 然後想登頭版」「就太熱心 忘記別人會眼紅啊」。



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