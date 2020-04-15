　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

知名Youtube阿滴募資400萬，希望能買下紐約時報廣告反擊譚德塞。（翻攝自阿滴臉書）

圖、文／鏡週刊

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞日前在記者會上狂飆台灣3分鐘，事件持續延燒，讓知名Youtube阿滴募資400萬，希望能買下紐約時報廣告反擊譚德塞，刊登廣告一事引發關注，起初力挺聲浪一片，沒想到一夕之間卻黑掉，讓網友好奇的問：「阿滴為台發聲到底走錯哪步？」

鄉民在批踢踢上好奇問，一直以來都很支持阿滴，英文好又會行銷，遇到重大是事件還會號召其他YouTuber，一起做一些行動，孰料，這次募資登報，引起熱烈回響，募資金額更超出預期，看得出來擁有大票人支持，不過最後卻由紅轉黑，「到底阿滴是走錯了哪一步？難道想替台灣發聲的心意有錯嗎？」

請繼續往下閱讀...

對此，就有一位鄉民分析阿滴由紅轉黑「致命原因」，透露阿滴想在紐約時報買廣告，內容沒有想好，就搶著集資，直言「Youtuber就是在想歪腦筋衝觀看量，沒什麼計畫當然被罵」；接著表示集資到期望400萬的數字，卻遲遲不關，甚至集資超出預期的4倍；最後鄉民更直言，「第一版（公開信）以台灣名義讓人有為啥要被你代理的感覺」，認為這3點是最大致命原因。

貼文一曝光，秒掀起大票網友熱烈討論，不少網友紛紛表示，「沒事不要涉入政治…」「就真的廣告很爛 加上SLOW不會幫他洗風向 就變這樣啦」「第一版文章居然是70人共同編輯的產物 然後想登頭版」「就太熱心 忘記別人會眼紅啊」。


更多鏡週刊報導
星國媒體點名3台官員帶風向　我駐星代表處回應了
高調替台灣發聲　福斯主播撿到槍「列譚德塞5大罪狀」轟6分鐘
【立院十三狼跡1】「他最愛從後面來」　國會暗藏惡狼慣犯

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

陳時中參拜大甲媽感謝保佑台灣　顏清標回贈「暫時用不到」今年遶境帽

一張票包下整車廂！　苦苓曝「高鐵零乘客」實景：有時候還不用戴口罩

小六弟驚使脫殼術！完整還原「褲管塞襪子」上學狀態　千人笑瘋：蛻皮了啦

口罩2.0第4輪明開放取貨！「咖啡優惠」一次看　全聯、美廉社這樣領

為華航正名槓上立委！林佳龍怒駁「沒道理」：成本是其次

住美30年夫妻發病回台「全民買單」　名嘴怒：血汗錢憑什麼當復活節禮物？

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

華航機身彩繪「珍珠奶茶」　林佳龍：盼大眾集思廣益「讓台灣走出去」

遠距教學再延長！　台師大全面採線上授課至4/24

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

陳時中參拜大甲媽感謝保佑台灣　顏清標回贈「暫時用不到」今年遶境帽

一張票包下整車廂！　苦苓曝「高鐵零乘客」實景：有時候還不用戴口罩

小六弟驚使脫殼術！完整還原「褲管塞襪子」上學狀態　千人笑瘋：蛻皮了啦

口罩2.0第4輪明開放取貨！「咖啡優惠」一次看　全聯、美廉社這樣領

為華航正名槓上立委！林佳龍怒駁「沒道理」：成本是其次

住美30年夫妻發病回台「全民買單」　名嘴怒：血汗錢憑什麼當復活節禮物？

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

華航機身彩繪「珍珠奶茶」　林佳龍：盼大眾集思廣益「讓台灣走出去」

遠距教學再延長！　台師大全面採線上授課至4/24

偵蒐遼寧號動態　美RC-135W偵察機現蹤台灣南部海域

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

梨山最老！燕華樓大旅社有故事　最美祕境在地老闆才知道

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

恐怖房仲隨機殺人「1分鐘砍18刀」　追捕畫面曝！稱凶器是「上天給的禮物」

生活熱門新聞

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

武漢人不喜歡就不用！釋昭慧：終止不當疫名

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！

今開始飆30度「周五雨區曝」　下波再變天降溫時間出爐

反擊譚德塞！聶永真曝餘款走向

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

「台灣航空」商標隸屬立榮！華航改名有難度

長年旅外「有病回台用健保？」健保署回應

金芭黎台商住81天終於出院　首度回應妻低調

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

更多熱門

相關新聞

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

中華航空近日協助我國輸送口罩等防疫物資至歐美、新南向等國家，卻因名稱被外界誤會是中國大陸援助。今日立委洪孟楷質疑，改名成本約11億元，防疫期間不應操作政治議題，交通部長林佳龍怒駁「我覺得你講的沒有道理」，他表示，改名成本是其次，如果社會大眾、立法院有共識，行政院有預算編列，就應該努力尋找出路。

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」

搶攻防疫商機！客製化保健特調　立蕓生醫全台首開「防疫營養門診」

搶攻防疫商機！客製化保健特調　立蕓生醫全台首開「防疫營養門診」

影／郭婞淳為政府防疫團隊打氣

影／郭婞淳為政府防疫團隊打氣

嚴德發宣布：停辦6月以前教召

嚴德發宣布：停辦6月以前教召

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面