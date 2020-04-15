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嘉縣智慧養殖暨創新產業設備補助　受理申請至5月15日

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▲智慧養殖暨創新產業設備補助 受理申請5月15日前截止 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲智慧養殖暨創新產業設備補助 受理申請5月15日前截止 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府日前公告辦理「109年嘉義縣智慧養殖暨創新產業設備補助計畫」，補助漁民、合作社場、漁企業購置智慧養殖、設施養殖、創新產業等所需的設備，補助金額為購置費用的一半，並以每人40萬元為上限。縣府表示，5月15日停止受理申請，為期一個月，並將評選擇優補助，總補助經費450萬元用罄為止。


補助內容包括智慧養殖所需的感測系統、養殖監視設備、智慧電箱等自動化控制設備；設施養殖則是臭氧機、氧氣設備、脫氣除菌器、養殖廢水及廢棄物處理設備、養殖過濾及消毒設備；以及產製儲銷所需的創新研發等設備，都可以研提計畫申請。


此次推動補助項目之一的智慧養殖設備，可藉由大數據、人工智慧、物聯網的技術，讓漁民只需利用手機APP，就可以簡化管理養殖程序，進行精準養殖，包括掌握全天候的水質、微氣候感測監控及警告，並聯動智慧電箱自動控制水車、抽水馬達及投餌機等設備。同時藉由物聯網中的感測數值和養殖紀錄，輔助養殖戶判斷決定，以科學進行精準養殖，達到省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產物育成水率，達到養殖效益最大化。


農業處強調，此計畫同時也對設施養殖所需設備，以及產製儲銷所需設備給予補助，協助漁民引進新型態養殖技術，並促進後端製儲銷業者研發創新，帶動產業的整體發展及升級。補助計畫公告內容及申請書件，請到嘉義縣政府農業處網頁查詢(https://bit.ly/2yP5uZv)。

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