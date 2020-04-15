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半夜眼花以為陌生寶寶坐客廳…驚魂討拍　網友大歪樓：老公懂買！

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▲▼尿布寶寶坐客廳媽媽夜半嚇歪。（圖／翻攝自網路）

▲有媽媽半夢半醒間被坐在客廳的尿布寶寶嚇歪。（圖／翻攝自網路，下同）

消費中心／綜合報導

每個健康長大的寶寶背後，總有永遠睡不飽的爸媽，也因此常鬧出許多趣事！最近有一位媽媽在社團討論區分享自己半夢半醒之間，被老公趁特價搶貨回家卻偷懶亂放在沙發上的「尿布小孩」嚇到，po上網討拍卻遭網友大歪樓，紛紛「搶著指認小孩」，還有不少神人秒點破美式賣場優惠活動。

原po指出，睡到半夜醒來喝水，發現老公從陽台收進家裡的衣服沒有折，衣服堆滿整個沙發，昏暗的燈光乍看竟出現一個小寶寶的臉，瞬間嚇醒，再度仔細一看才發現是滿意寶寶的箱子！原來是老公前一晚去好市多扛了一箱尿布回家沒交代，隨手置放在椅子上，又不收衣服，差點把老婆嚇死。

▲▼尿布寶寶坐客廳媽媽夜半嚇歪。（圖／翻攝自網路）

▲原來是老公趁美式賣場尿布特價扛貨回家的滿意寶寶。

此文引來許多網友紛紛安慰原po：「真的蠻嚇人的，要收驚一下了」、「我朋友之前也是買這款然後被嚇到，還好尿布很好用 不然就要罵老公了」、「我也被嚇過耶！當時還想說怎麼有個人影在旁邊，以為是小孩半夜爬起來，結果是我自己嚇自己哈哈」、「還好你老公不是買很多箱，不然就是一排寶寶對你笑了」。

原本只是單純分享育兒小趣事，意外釣出專業網友提點，「這款吸收力很好，每次有特價都會買好幾箱，尿布紙箱很厚還可以拿來做再利用，很實用！」「老公很貼心啊～現在滿意寶寶一箱有折100幫你省錢」等。進一步了解，這款日本開發的滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿布，因為獨特設計最長可達12小時的吸收力，把寶寶的尿尿吸好吸滿外，還全面透氣，讓寶寶屁屁更乾爽！對於半夜需要爬起來幫寶寶換尿布的爸媽而言，是一大福音！！想到不需要再設鬧鐘就可以安心包過夜，火速吸引眾多爸媽推薦！

▼網友大推滿意寶寶吸收力很好，箱子容量大還可再利用。

▲▼尿布寶寶坐客廳媽媽夜半嚇歪。（圖／翻攝自網路）

近期好市多會員皮夾特價活動推出滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿布每箱可折一百元，平均下來一片只要4.9元，對比他牌單片約6.9元，算一算一箱省了快500元，CP值爆高！尤其這波新冠肺炎疫情持續延燒，讓眾多產業大受影響，使得不少消費者開始對於生活用品花費較精打細算，此時搭上滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿布折扣後，相當適合非常時期正在尋求非常作法的省錢爸媽。

過去滿意寶寶瞬潔乾爽紙尿布一直是美式賣場熱銷款，這次特別配合會員活動推出限時折扣，賣場處處可見精打細算的爸媽堆滿整台手推車，囤好囤滿顧荷包；加上受疫情影響，許多爸媽為了家中寶貝健康都會盡量減少出門次數，這次特價活動並不特別限制購買數量，方便爸媽一次購足所需物資，可善用此次優惠採買寶寶成長期間所需的用量。

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