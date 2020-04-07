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葉文忠／地球重開機　重生前的啟示

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

文／葉文忠

全球巨變，新冠病毒像是一股巨大扭力，扭轉著世界軸承，所有人被迫改變生活態度，改變作息，改變人生。

人間至悲，是親人一夕間道別，甚至無法相送，全球確診人數突破百萬，死亡飆破6萬，再現黑死病的末日景象，全球自二戰後，沒有如此大規模的恐慌，你我何其運氣，遇上了這千古大難，台灣會不會躲過沒有人能斷言，躲得過春天，能不能躲過秋天？60年前，智利發生人類有史以來9.4級最大地震，死亡14萬人；120年前八國聯軍進攻中國、印度大飢荒，六十年一次的庚子年，天下必有大難，好像真有那麼回事。

▲新冠肺炎,新冠病毒,義大利,棺材。（圖／路透社）

▲義大利新冠肺炎死亡人數直逼15000人。（圖／路透社）

新冠病毒(COVIE-19)再度證實人定無法勝天，醫療科技再發達，文明再更新，病毒永遠踩著你的進步繼續突變，繼續進化，科學家研究指出，病毒極可能已在人類身體流傳了十多年，不斷變異，直到找到ACE2(細胞膜表面受體)突破點，於是一夕大爆發，義大利倫巴底區早在去年9月就出現不明肺炎，武漢爆發前，便出現以為「瘧疾」的五個美國軍人，那麼「疫情出現在中國，不一定發源在中國」是一個微生物知識系統理解的觀點，還在「生化武器」？那不過是政客不想讓人民太懂事，希望你跟著他喊打喊殺。

中國疫情全面控制後，派出了醫療團隊「一省救一國」馳援歐洲重災區，光是義大利，就派出了百人醫療團隊，與協助搭建野外醫院，但看著國內新聞標「美自掃門前雪中國乘機擴大援助歐洲抗疫」、「請鬼拿藥單？委內瑞拉迎接中國衛生團隊」、「中國"捐贈"醫療物資爆黑幕」台灣媒體染的民粹病毒比新冠還毒。瘟疫無國界，大陸作善事在其口中就是臭的，那為何不稱德國收納義法重症病患，也在圖謀什麼？今天義大利與西班牙疫情都已開始趨緩，川普狂傲自大不作為，藉武漢疫情對中國落井下石，終讓美國自食惡果，今日已「慘如地獄」，確診破30萬，死亡8000人，最強帝國成為最重災區，川普勢必成為美國歷史罪人，那被醜化的中國，此時對美國幫是不幫？

▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐約為美國最重災區。（圖／達志影像／美聯社）

視角回到台灣，台灣強在公衛防疫的啟動時間，武漢初爆大陸一片慌亂，是什麼病源？如何傳染？是不是人傳人都還在摸索中，但台灣經由SARS經驗立即啟動防疫，閃過大陸在摸索期時的全境擴散，至今300多例，低空掠過。清明連假後兩周是台灣關鍵爆發期，中南部地區遊客雜沓，山雨欲來風滿樓，兩個月的超前佈署會不會功虧一簣，只能祈禱不會潰堤。

我們當然要對台灣防疫成就感到驕傲，但請對自己鼓掌，當政府說「捷運上不需要戴口罩」時，你就知道防疫高成效不是來自政府，而是人民的自動自發，當時街道上的人們根本不信那句話，早就自動配戴上了口罩，如果大家當時都沒戴，今日結果真是不堪想像。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣人自動自發的戴口罩，擋下了大爆發。（圖／記者林敬旻攝）

你還相信台灣媒體給你的井口世界觀？事實上，截至撰文台灣感染355例，境外移入304病例中，美國才是最大宗「輸入國」，近70例佔了1/4強，大陸不過11例，再從染疫者回推接觸史、潛伏期和該地染病者密度來推算，試想，觀光地通常人潮流動，但旅客一個地點會待多長？為何如此輕易就感染？密度之高可以想見美國應當早就爆了，只是沒有今日的全面篩檢，所以之前病例極低，到底誰在隱匿病情？中國在元旦便已通報全世界示警，1月12日公布病毒基因圖譜，整整給了全世界兩個月的準備期，是誰在隱匿「中國的通報」讓你以為她隱匿？現在兩岸間並未斷航，新增境外感染卻無一是來自大陸，若真有隱匿什麼，誰的隱匿更誇張，錯誤更重？

▲中國大陸所啟動的防疫規格，才是中國疫情得以控制的關鍵。（Youtube影片）

然而，台灣強大防疫背後還有一個最根本的原因，這全世界最稱道台灣的「全民健保」，健保讓台灣人醫療品質「物美價廉」，人們隨時都能從容的走進醫院，但在歐美走進醫院就是錢，也是歐美輕症者不會貿然進醫院造成大爆發的原因之一。但試問，誰還記得台灣這健保何來？當今還有幾人記得1994年連戰強力通過健保，民進黨是如何汙衊連戰與痛罵？尤其年輕人，當你在享受健保帶來的方便與防衛機制時，會感恩連戰嗎？

今天誰還會說武漢高強度的封城是反人權，是極權？全球只剩台灣還在冠名了，醜化對岸並不會讓台灣更安全，全球危難當下，一個社會仍充斥仇恨語言，就是自斷後路，放下「仇恨」，真該覺悟的，是全球人類該何去何從？而你能活著，又有多少感恩的心

文明被甩尾，浩劫是人類自找的，我不只一次為文示警，提醒讀者，暖化讓地球重病，病毒為適應新環境將越變越強，越變越快，病因來自人類的自私與貪婪，不斷向地球予取予求，破壞平衡，耗盡資源，今日暖化惡果已經啟動，地球全面展開反撲，只是我們無法預料反撲計畫將從哪一個面向出手。

大音希聲，大象無形，造物者再度選了瘟疫，一個最“經濟”的選項，打擊人類而無害萬物，整個地球將因人類的暫緩活動，排碳、開發銳減，而有了喘息的機會，病毒面前，民主、自由與人權當下如夢幻泡影，病毒更告訴人們，地球本無疆界，不必戰爭，亡國就可能隨時屆臨，瘟疫背後的意義，是要人們停一停、想一想，不要心存僥倖，助人方能自助。

川普殷鑑不遠，為政者把瘟疫當工具，將陷人民於更高的危難中，瘟疫雖是災難仍有正面的事，讓人們記取教訓，美國一位隔離單位的女醫師因超速被攔下，警察沒開罰單，直接把自己的N95口罩送她，唯有大愛擴散超越病毒，才能共度瘟疫，面對它，處裡它，感謝那些處在最危險環境的醫療工作者，感恩那些付出生命的人，沒有他們，人類連喘息的機會都沒有。

疫苗與特效藥總會出來，但不斷面對全新病毒將是全人類的功課，人類必須徹底翻轉在地球上的生存模式，發展建構在萬物的「平衡」上，別斷地球的路，自己才有路，黑死病之後，誕生了深度思想變革的文藝復興，生命總會找出路，文明自有續路可走，唯人類必須重開機，對萬物謙卑，改變生命態度，才能重生。

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