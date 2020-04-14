有房有車無貸款！高雄夫妻問「年收多少能生小孩」？　網：70萬就差不多了

▲不同收入有不同的養小孩方式。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多夫妻不生小孩是考量到經濟壓力，光是房貸、車貸就讓人喘不過氣。高雄一名網友表示，他過不久要結婚了，名下有房有車、無貸款，「養兩個小孩到出社會應該沒任何困難」，只是很好奇，夫妻年收至少要多少才夠養小孩？

原PO在PTT表示，最近在和未婚妻討論未來規劃，如果婚後生2個孩子，財務狀況足以長期撫養他們直到出社會，少掉房貸的壓力差很多，但目前也只是大略評估養小孩的費用，想知道其他高雄夫妻年收入達到多少，才可以輕鬆生小孩？

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▲如果沒貸款壓力，南部夫妻年收60至80萬就能養小孩。（示意圖／記者李毓康攝）



網友回應，南部夫妻年收80萬就足以養小孩，北部則是要100萬以上比較保險，前提均是沒有房貸壓力，「高雄唷，那80~100」、「南部一堆夫妻年收加起來不到70，照樣生小孩好咩」、「不用房貸車貸..其實70就差不多了」、「兩人100的話大概是北部水準」、「有房有車無貸款已經勝利組了啊，100夠用了，還能每年出國旅遊啊！」

很多人也認為，並非年收入一定要達到某個數字才能生小孩，得看父母想給孩子的教育環境與資源，否則養一個孩子並沒有想像中燒錢，「看你要窮養還是嬌生慣養囉」、「你想怎麼養才是重點」、「因人而異，端看你想過怎樣的生活，給小孩怎樣的教育」、「看要怎麼養吧，不補習不上安親班一般生活其實還好。」

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