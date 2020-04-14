11新冠肺炎患者死亡　高劑量「氯奎寧」巴西實驗急喊停

▲全球尚未有正式治療新冠肺炎的方法。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西一項關於抗瘧疾藥物「氯奎寧」（chloroquine）的實驗突然終止，原因是有11名患者接受高劑量的氯奎寧後，在連續第6天時死亡。研究發現，服用高劑量氯奎寧的患者，3天內會出現心律不整的情形。

《紐約時報》率先報導，這項研究由巴西亞馬遜州資助，11日發表於醫學論文平台medRxiv。研究涉及81名住院患者，其中約半數每天兩次服用450毫克氯奎寧、連續進行5天；其他參與者則被要求10天都服用600毫克的氯奎寧。

研究發現，接受高劑量氯奎寧的患者，3天內會出現心律不整狀況；11名患者甚至在治療第6天死亡，使得實驗中進行高劑量的部分喊停，不過還不清楚，這些人是死於新冠病毒或氯奎寧引起的併發症。

氯奎寧是一種類似「羥氯喹」（hydroxychloroquine）的藥物，後者多次受到美國總統川普推崇。不過多名專家認為，還不夠了解上述兩者藥物是否能有效治療新冠肺炎（COVID-19）。

研究摘要指出，初步結果認為，由於存有潛在的安全疑慮，不推薦將「服用高劑量氯奎寧」作為新冠病毒的治療方案。至於服用低劑量氯奎寧的患者，現階段由於數量不足，還未能判斷這種藥物是否對重症病患有效。研究人員認為，迫切需求更多研究來評估氯奎寧的效用。

目前還沒有正式可以治療新冠肺炎的藥物，多國則使用抗瘧疾藥物進行試驗。川普多次推廣利用羥氯喹，不過傳染病權威弗契（Anthony Fauci）表示沒有足夠證據顯示這種藥物有效。

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