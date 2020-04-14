新iPhone超香價1.2萬起　推特爆料達人曝新機發表日

▲iPhone SE後繼產品價格可能會落在台幣1.2萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

Apple將在今年上半年推出平價新iPhone（iPhone SE 2020）的傳言不斷，不過隨著春季發表會的無疾而終，讓不少果粉都在問什麼時候才等得到？而現在推特爆料達人Jon Prosser指出，官方有可能會在4/15發表iPhone SE 2020，有三種容量選擇，價格399美元起（約台幣1.2萬元）。

雖然目前主流手機尺寸已經到了6吋，不過對於許多使用者來說，小巧的機身仍然是心頭好，也因此傳出Apple將會推出iPhone SE的後繼產品，並且以更實惠的價格，來搶安卓中階機款的用戶市場。

但因為這款新iPhone主打的是「平價」，也因此基於成本上的考量，官方應會放回實體按鍵，並採用指紋辨識的方式；也就是說，如果一直看不慣iPhone上的那撮瀏海的使用者，平價新iPhone或許是一個不錯的選擇。

另外，根據爆料指稱，平價新iPhone螢幕尺寸僅有4.7吋，回歸實體按鈕與指紋辨識功能，處理器將搭載A13處理器；提供3GB RAM，並有64GB、128GB，以及256GB ROM三種選擇。機身顏色據傳將會有白、黑、紅三色，售價自399美元起。