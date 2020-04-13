防疫越來越嚴　桃園洽公實名制4月20日起須戴口罩

▲鄭文燦宣布，桃園洽公自4月20日起須戴口罩。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著全國口罩供應及配送量足夠，市長鄭文燦13日於防疫專案會議表示，日前市府推動的實名制洽公，民眾及市府員工也多能配合，為降低潛在感染風險，市府自4月20日起，於市府大樓及各區公所實施洽公強制戴口罩管制，民眾攜帶市民卡或身分證由指定入口進出，入場時應量測額溫、酒精消毒雙手及戴口罩。

鄭文燦表示，防疫期間民眾居家活動變多、外出活動變少，大幅改變生活、工作及學習的方式，請市府各單位持續推動多元線上活動，包括青年局及文化局可增加推動線上表演及競賽活動，及高中大學社團線上才藝交流活動等；體育局則可以發展線上體操、韻律、舞蹈等運動教學影片，讓民眾於防疫期間學習、工作、表演舞台都不中斷，維持豐富生活。

而針對民間補習班防疫狀況，為防範學生間交互感染，亦請教育局協助督導坊間補習班上課狀況，一班以不超過百人為原則進行管制，如人數超過百人，則以分班分課方式教學，注意教室通風狀況，也應盡量將座位分隔出適當距離，並隨時關注學生健康狀況。

此外，桃園市民卡普及率高，有良好的條件推廣更多防疫措施運用，便利民間社區等進行實名制管制，近期市府將積極研議開放市民卡相關功能可行性。

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