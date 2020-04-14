全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」...成大超狂AI準確率92%　國旗站上WHO網頁

▲成大團隊研發，AI判讀新冠病毒。（圖／翻攝自MedCheX YouTube）

記者許凱彰／台南報導

成大資訊工程系特聘教授蔣榮先、成大放射科醫師蔡依珊等人組成的團隊研發利用AI判讀新冠肺炎X光片，獲「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」獎項。據了解，利用AI判讀可以將原本人工判讀的40分鐘縮短成「只要1秒」，對此，不團隊也不打算將演算法商業化，決定開放「全球免費使用」。

資工系特聘教授蔣榮先帶領碩博士生王麒詳、邱煌鑌、吳昭儀以及成大放射科醫師蔡依珊組成隊伍MedCheX，參加由世界衛生組織WHO與Facebook、微軟、微信等8大科技大廠合作舉辦，以新冠肺炎防疫為主題的「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」，從1560個團隊中脫穎而出，是台灣唯一獲獎團隊為國爭光。在WHO網頁上也可以見到台灣的國旗，掛在該專題發表的右上角。

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▲教授蔣榮先帶領團隊獲得獎項。（圖／翻攝自成功大學，下同。）

內容是以人工智慧判讀病患肺部X光片，只需1秒即可辨識是否具備新冠肺炎特徵，對醫生示警是否要進一步做檢測。未來開發完成後，即便是在缺乏醫師的地區，也能透過AI迅速偵測疾病，阻止擴大蔓延。據《聯合新聞網》報導，蔣榮先在春節期間，把放射科醫師召回，從10多萬張肺炎影像中，挑選出1000多張典型肺炎樣本，再一張張手動標記肺炎影像。

報導中還提及，比對台灣8張本土新冠肺炎的X光片，在短短一個月裡，就創建台灣第1套新冠肺炎的AI模型，之後再拿來與各國確診病例的X光做交叉比對，前後多次調整演算法，目前準確度可以達到92%，而AI判讀的時間可以將原本人工判讀的40分鐘縮短到「只需要1秒」。

消息曝光後，不少網友紛紛表示，「台灣人真的好優秀！以你們爲榮」、「台灣醫療人才太棒了」、「台灣不需要靠口罩就能讓世界看見台灣」、「這才叫台灣之光」、「公開演算法，推推」、「太神了！可以幫助好多人」。

教授表示，這次團隊參加的是競爭最激烈，難度最高的「醫療科技類」，而且參賽組又特別多，像是美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學等也都參賽，「在網站上看見國旗，真是太令人興奮了，實在是太驚喜….」。

在過去2年裡，成大醫院放射科持續在研究AI判讀胸部X光的應用，多是針對氣胸、主動脈剝離等急症做快速診斷，為的是突破放射科醫師無法24小時待命的限制。經過短短2、3個月的研發與應用，MedCheX即可自動檢測高危險患者並向醫生示警。