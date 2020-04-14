住美30年夫妻「病發還搭機」　旅外13人確診名單曝光！2730萬治療費政府買單

▲指揮中心13日公布，目前台灣已有393例新冠肺炎確診病例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，台灣已出現393例確診病例，其中案384與案393是夫妻，長期旅居美國，出現症狀後，相隔一天搭乘飛機返台，在台灣確診新冠肺炎。截至目前為止，台灣已至少出現13例長住國外的人回國確診的病例，以每人醫療費210萬來算，相當於政府要多花2730萬來替這些人治療。

案384、案393長期旅居美國，案384在4月3日出現咳嗽有痰的症狀，10日入境台灣，主動通報不適症狀後，11日確診為新冠肺炎。而案393在1990年出國後，30年都沒有回來，3月29日出現喉嚨有痰等症狀，4月11日才搭機返台、13日確診新冠肺炎。

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▼指揮中心說，案393從1990年出國後，30年沒有回來，返國紀錄為2020年4月11日。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



此外，除了上述2人長期旅居美國，返台確診新冠肺炎以外，案89、案212、案354也是長住美國，返台後確診新冠肺炎，案317則是美國、台灣兩地往返居住，返台確診新冠肺炎。

台灣境內的案143、案144也是長期居住在捷克，其中案143在3月14日發病、案144在3月6日發病，2人3月19日返國時由機場採檢送驗，3月21日確診新冠肺炎。

而長期居住在英國，返台確診新冠肺炎的案例則有案208、案227、案309與案313，與上述居住國外，返台確診者相加，共有13人是類似的狀況，詳細人數仍待進一步查證，但依據目前掌握的消息，最少有13人是旅居國外，返台確診的狀況。

而根據中央相關規定，來台灣短暫停留者，或是在台灣確診者，必須進行居家檢疫或居家隔離，這些費用並非由健保來支付，而是由政府負擔，以指揮中心指揮官陳時中先前說的「確診者直接社會成本210萬」來算，相當於這13人花了政府2730萬元的治療費，這還不包含所有間接成本。

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▼新冠肺炎台灣感染關係圖，點圖可放大。（圖／王譯萱）

