快訊／新冠肺炎20分鐘快篩檢驗　台灣3個月內量產上市

記者陶本和／台北報導

針對新冠肺炎，衛福部長陳時中13日表示，在「快速篩檢」方面，預估未來只需15至20分鐘便能得知檢驗結果，最快三個月內量產上市。

衛福部表示，短程策略為「快速篩檢」：預估未來只需15至20分鐘便能得知檢驗結果。目前相關成果包含：中研院於3月8日成功合成辨識新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)蛋白質的單株抗體群，現已招商技轉中。

衛福部表示，國衛院與國防醫學院預防醫學所於4月8日已完成快篩雛型並能辨識新型冠狀病毒，最快三個月內量產上市，其他如工研院開發出迷你核酸偵測儀、科技部輔導的柏勝生技公司COVID-19抗體檢測系統等，透過多管齊下的策略，充分發揮我國充沛的研發動能。

在對抗新冠病毒的治療藥物上，衛福部表示，目前國衛院與中研院皆已成功合成「瑞德西韋」，而生技中心也成功合成另一個潛力治療藥物「法匹拉韋」，顯示我國在藥物研發能量之厚實。此外，我國亦同步進行老藥新用「奎寧」的準備工作，確保國人未來在治療用藥不虞匱乏。

另外，衛福部表示，考量新冠病毒可能於明年捲土重來，疫苗開發工作至關重要。我國的疫苗開發於一月底即展開，如國衛院與中研院已接連啟動疫苗研發工作。其中，中研院已具備候選疫苗，預計4月進入動物實驗。而國衛院研發的胜肽疫苗及DNA疫苗，也在小鼠上成功誘發免疫反應產生抗體，最快4月底會有初步結果，順利的話可於年底前進入臨床試驗。

▼行政院紓困振興方案-「醫藥防疫科技研發」記者會（圖／ETtoday攝影中心攝）

