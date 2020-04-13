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天氣忽冷忽熱最容易感冒　藥師獨授7招照顧秘方更快好

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圖文／常春月刊

隨著氣溫多變，忽冷忽熱容易使人感冒，而感冒通常是由鼻病毒等多種病原感染引起，有些咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、打噴嚏等症狀，通常5到7天內會痊癒；一旦感冒時，可自行買藥嗎？

臺北市立聯合醫院藥劑部陳鳴翰藥師表示，一般感冒是病毒感染，目前尚無治療藥物，需靠人體自身免疫來對抗病毒。市售感冒藥成分如：止痛退燒成分、止咳成分、抗組織胺（緩解過敏及流鼻水）、緩解鼻塞等成分，可降低不適症狀，但無法縮短病程。

若服用感冒藥幾天，或休養後病情仍持續惡化，需考量是否有併發症或其他感染症，應及早就醫釐清病況。但是，對於高齡、嬰幼童、過度肥胖、慢性疾病患者或免疫低下者等，不建議自行購買或服藥，務必尋求醫療專業人員的建議與治療。

市售感冒藥與醫師處方差別在哪？陳鳴翰指出，市售感冒藥屬於成藥或指示藥，民眾可自行購買，經藥師指示使用，常見類別有：綜合感冒藥、鼻炎錠、止咳錠、感冒熱飲、感冒液等，包括消炎止痛、解熱鎮痛、緩解鼻塞、抗組織胺、止咳、化痰、維他命及咖啡因等成分，可緩解感冒導致的上呼吸道症狀，緩解發燒及疼痛，而不同廠牌的藥物，通常是配方項數和劑量的增減。

醫師處方則是醫師會依照病人的狀況，調整處方藥的成分及劑量，因此開立的藥物內含劑量通常較高，要經過醫師評估及診斷才可使用；此外，如：抗生素及類固醇等，不可添加於市售感冒藥。

有些標示「鼻炎」或「止咳」，其主成分可能相對單純，配方則是特別針對其標示的症狀，因此，在挑選市售感冒藥品可諮詢藥師，挑選適合自己的藥品。陳鳴翰也分享，感冒自我照護7要訣：

1、多休息、多喝水，避免過度勞累，睡眠充足。

2、避免出入公共場所並戴口罩，咳嗽、打噴嚏時應遮掩口鼻。

3、不要隨便服用偏方，也不要吃別人剩下的感冒藥，以免無法對症下藥，甚至產生副作用。

4、服用市售感冒藥後，卻無法治癒或縮短病程，就要及時就醫。

5、若感冒好轉、症狀緩解，可視情況停用一般感冒藥。而醫師開的藥物應按時服用，如果含有抗生素需配合完成療程。

6、就醫時清楚交代感冒症狀、時程，並說明過去病史與是否有藥物過敏。

7、感冒後切勿密集求醫或更換醫師，以免重複用藥增加治療難度。

延伸閱讀：
怕藥品副作用不敢吃藥？ 食藥署點出3服用原則
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