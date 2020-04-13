天氣忽冷忽熱最容易感冒　藥師獨授7招照顧秘方更快好

近年頂級餐廳接連發生葡萄酒失竊案，最新一起發生在位於丹麥哥本哈根的米其林一星餐廳「formel B」，2020年2月酒窖被竊賊挖洞，偷走50多瓶價值約150萬丹麥克朗（約670萬台幣）、來自「法國勃艮地（Burgundy）」地區的「酒王」羅曼尼．康帝酒莊的葡萄酒。