超前部署！盧秀燕加碼防疫　台中KTV、PUB等特種行業「一律實名制」消費

▲台中市9日起，八大特種行業，實施「實名制消費」。（示意圖／記者邱中岳翻攝）



記者李忠憲／台中報導

因應新冠肺炎疫情發展，繼中央政府9日宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市長盧秀燕超前部署宣布，八大特種行業即日起實施「實名制消費」，違者將裁罰3000元至1萬5000元，讓防疫加嚴加密，共同對抗疫情。

盧秀燕表示，全球疫情嚴峻，為避免人潮聚集地成為防疫破口，針對娛樂場所，市府3月第一階段祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，多家大型娛樂業者配合自主停業；第二階段宣導娛樂業者保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離或戴口罩。

針對中央9日宣布酒店、舞廳暫停營業，盧秀燕強調，為了每個人的健康，第三階段進一步要求台中市其餘八大特種行業，包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業，即日起應實名登記，守護全民安全，市府將聯合稽查，希望業者善盡社會責任，「防疫工作大家一起來」。

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

經發局長張峯源進一部說明，業者須實名登記、出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內保持社交距離1.5公尺、每人空間至少3至4平方公尺，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

警察局長楊源明指出，3月23日至今已有52家娛樂場所配合自主停業，包括X-CUBE、MUSE、CHOWHOUSE等知名夜店，以及金錢豹、海派（海七、海八）、紫爵等知名酒店。台中市府將持續不定期聯合稽查，提醒民眾避免出入密閉式娛樂場所，降低感染風險。

衛生局長曾梓展則表示，3月27日已公告「台中市供公眾使用各類場所防疫指引」，請各類娛樂場所配合執行相關防疫措施，包括活動場所維持良好通風、足夠換氣、控管入場人數等；此外，根據統計有5%至15%陽性患者沒有症狀，今日推出的防疫措施就是要針對這部分進行防護，因此必須超前部署，提醒民眾應自主健康管理，出門戴口罩、勤洗手、量體溫，做好基本防疫工作人人有責。



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