珊湖公主號4台人染疫　陳時中：7日英國返台穿隔離衣坐機艙後段

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（13）日公布全台最新確診病例，一共新增5例確診，均為境外移入個案，目前累積染疫人數已達393例、6人死亡。其中，案389至392與另3名親友（共7人）於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，4月7日我國接獲通報後隨即安排班機至英國接回台人，並針對7人執行相關檢疫措施，4月11日入境時予以採檢，並送集中檢疫所隔離14天。

指揮中心指出，案389至392與另3名親友（共7人）於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此該郵輪在海上漂流多日，並於4月4日上午停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，4月7日接獲外交部告知，該郵輪上載有7名我國籍旅客（上述7人），即要求郵輪公司安排包機至英國後轉乘我國籍航班返台，為求慎重，當時隨即連繫民航局、移民署、疾管署及航空公司等單位針對7人執行相關檢疫措施，措施包括搭機時全程戴口罩、機上座位適當區隔（前後兩排不安排其他乘客）、入境時無論有無症狀均予以採檢，並送集中檢疫所隔離14天。

7人4月11日入境時，5人聲明有疑似症狀，其中4人檢驗確診已住院隔離，3人檢驗陰性持續集中檢疫，將二採並於解除隔離前再次採檢確認。

針對詢問珊瑚公主號是否有列為感染疫區，以及除二採，7台人解隔離前是否也須進行三次採檢？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，並無特別將其定為疫區，透露目前仍有40多艘船仍在美國周圍等待靠岸，主要因該郵輪屬密閉空間，在海上停留時間又長，雖有將相關隔離措施做的較為完整一點，但目前看起來風險仍高，故在機上位置采完全隔離開來，人與人之間距離非常遠，以最高規格做隔離措施。除確診4人，目前其餘3人正在隔離中，將會再次進行三採確認身體狀況。