新冠肺炎累計393人確診、6死亡　114人解除隔離！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，昨（12）日國內新增668例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計47,215例（含42,707例排除），其中393例確診（今日新增案389至393），分別為338例境外移入及55例本土病例，確診個案中6人死亡，114人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計1,797,314例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國 555,313例、西班牙166,019例、義大利156,363例、德國120,479例及法國95,403例為多；病例中113,135例死亡，以美國22,020例、義大利19,899例、西班牙16,972例、法國14,393例及英國10,612例為多。

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▲台灣13日新增5位確診者。（圖／陳昱璇製）

▲4月13日新增5確診者，全台累積確診者增至393人。（圖／曾梓倩製）

另外，有關3月29日返台專案航班共153名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理；其餘30日返台之民眾，持續於集中檢疫所進行密切健康監測，預計明日解除隔離。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲0413新增確診5案例。（圖／截自衛福部）