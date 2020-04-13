珊瑚公主號7名台籍旅客「全程戴口罩」從英國返台　「4人確診」3人集中檢疫！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增5例新冠肺炎病例，均為境外移入，為3女2男，年齡介於50多歲至60多歲；其中4人為珊瑚公主號郵輪旅客（案389至392）。指揮官陳時中說，該郵輪有7名台籍旅客，其中5人聲明有疑似症狀，4人檢驗確診已住院隔離，3人檢驗陰性持續集中檢疫，將二採並於解除隔離前再次採檢確認。

陳時中表示，案389至392與另3名親友（共7人）於2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此該郵輪在海上漂流多日，並於4月4日上午停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。

請繼續往下閱讀...

該郵輪載有1,898人（1,020名旅客及878名船員），指揮中心於4月7日接獲外交部告知，該郵輪上有7名我國籍旅客（即上述7人），目前4名確診者已經住院隔離，另外3人檢驗陰性持續集中檢疫。



▲4月13日新增5確診者，全台累積確診者增至393人。（圖／曾梓倩製）



▲台灣13日新增5位確診者。（圖／陳昱璇製）

▲0413珊瑚公主號確診案例。（圖／截自衛服部）