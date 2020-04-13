「台灣真的沒攻擊譚德塞？」　新加坡媒體點名3台官員帶風向

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前痛罵台灣對他人身攻擊，消息引發全球各國與台灣社會輿論譁然。新加坡《聯合早報》11日刊登了一篇「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎」報導，指控台灣網路上確實有出現仇恨言論，但台灣政府卻沒有作為。

新加坡《聯合早報》11日刊登一篇以「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎」為題的報導，內容寫到譚德塞8日在記者會發言時，花了3分鐘指控台灣網軍對他人身攻擊，同時點名台灣外交部也一起詆毀他。消息引發台灣朝野同仇敵愾，總統蔡英文抗議是不實指控，表達強烈抗議和遺憾，台灣外交部也要求譚德塞立即道歉。

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但回顧過去這2、3個月，「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」。報導指稱，台灣許多人認為，譚德塞在處理疫情上傾向中國，因此譚德塞在維基百科的名字，2月初時一度被改成「我是中國衛生組織總幹事」，甚至WHO也被改成CHO，台灣知名論壇更充斥「黑鬼」、「死尼哥」、「垃圾黑人」等仇恨言論。

外交部長吳釗燮2月出席記者會時，質疑「WHO領導幹部是不是活在平行時空」。副總統陳建仁3月11在WHO宣布全球大流行時，也痛批WHO為時已晚「成事不足，敗事有餘」。總統府發言人黃重諺甚至在臉書寫下，「快把這傢伙（譚德塞）帶下去量個體溫吧。這是武漢腦炎嗎。」

民眾黨政府官員們的發言，理所當然會影響台灣人對WHO的看法，何況2016年民進黨執政以後因為兩岸關係惡化，台灣連以觀察員身份出席WHA的機會沒失去，台灣強調是WHO為了大陸而打壓台灣，台灣人當然會對WHO的不滿，網軍也可能因此有所行動。

▲我國駐新加坡代表處12日回應《聯合早報》報導。（圖／翻攝自駐新加坡代表處）

針對《聯合早報》報導，我國駐新加坡代表處12日發布聲明，表示全球疫情快速蔓延，死亡人數不斷攀升的此時，「身負全球醫療衛生重責的WHO秘書長譚德塞為何被譴責？被那些人譴責？譚德塞能幫各國充分防疫嗎」，似乎都在這個標題中被模糊、淡化。

駐星代表處表示，總統蔡英文在譚德塞指控台灣網友對他人身攻擊後，做出「台灣向來反對任何形式的歧視，臺灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」的回應，更邀請譚德塞親自到台灣，感受台灣人如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

駐星代表處指出，疫情緊張之際，全球應該不分彼此努力抗疫，不應浪費力氣在口水之爭，台灣從未獨善其身，在國內醫衛量能較充足時，有計畫、分階段地援助友邦與世界各國，「台灣一直在幫忙，也將持續秉持專業、務實、有貢獻等原則，與世界各國攜手，落實WHO明訂的，達致全人類最高健康水平的宗旨。」