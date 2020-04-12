　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情「有如逃竄罪犯」　金燦榮：今年最大黑天鵝事件

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲大陸知名國際關係專家金燦榮認為，新冠肺炎疫情是今年最大的「黑天鵝事件」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全面衝擊全球，造成難以估計經濟損失，大陸知名國際問題專家金燦榮也表示，新冠肺炎疫情是今年最大的「黑天鵝事件」，相當於世界上有一個流竄罪犯，首先到了武漢，現在看來，影響最大的是世界經濟。

根據中新社12日報導，大陸科協學會學術部、全國工商聯宣教部近日聯合主辦《抗疫情化危機促發展》企業雲課堂，著名國際關係專家、大陸中國人民大學國際關係學院教授、中國未來研究會理事長金燦榮，特地分析疫情後的國際變局，以及大陸和世界關係。

▲▼大陸國際關係學者金燦榮。（圖／主辦單位提供）

▲大陸國際關係學者金燦榮。（圖／主辦單位提供）

該報導指出，金燦榮認為，經濟學家很喜歡用黑天鵝這個詞，黑天鵝現象是指完全預計不到的事，突然來了，而且來了以後影響特別大。「新冠疫情具體影響到什麼程度我們不知道，因為疫情還在發展，希望能把疫情控制在第二波，不要出現第三波，第三波絕對是人類的災難。」

金燦榮說，「今年新冠肺炎病毒確實是在大陸武漢首先集中暴發的，這是個事實，我們不用否認，但是現在看起來，這個病毒具體來源是不明確的。」在伊朗、義大利、美國、日本出現了獨立的發源者，他們的零號病人跟我們沒關係，所以這是個多點暴發的東西，只不過在大陸武漢首先集中暴發。新冠病毒相當於世界上有一個流竄罪犯，首先到了武漢實施犯罪活動。

▲專家表示，2019年第四季中國大陸的經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

▲金燦榮認為，疫情之下，大陸企業要全力拚內需。（圖／路透）

至於，談到大陸企業該怎麼面對疫情？金燦榮表示，「現在看來，(疫情)影響最大的是世界經濟，這是最顯而易見的。對中國企業來說，還是要把立足點放到大陸市場。」

金燦榮向大陸企業家建議，全力拚內需，去年大陸零售市場總額41.6萬億元人民幣，成為世界上第一大國內市場，隨著50萬億元人民幣新基建投進來，內需市場會更大，再來國際市場、周邊市場都能繼續鞏固。

ET快訊
論壇PO辣照：不虛此行！壞壞每小時2千　她脫光準備來…見這幕
他路過3次...藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了　網讚嘆：超
強烈大陸冷氣團凍3天！　今晚~明晨「低溫10°C」地區曝光　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情「有如逃竄罪犯」　金燦榮：今年最大黑天鵝事件

陸軍機、軍艦一直來　陳一新：台灣都不怕「現在氛圍像義和團」

四川11歲屁孩打火機熏松鼠　引森林大火「連燒6天」擴散260頃

接近破百！大陸單日「新增97例境外輸入」　官方：風險持續增大

「不寒而慄的愛情」北大女包麗逝世　留遺言「謝罪」網泣：社會已沒有溫度

男友嫌「不是處女」　女大生羞愧「以死謝罪」：我是垃圾…留遺言服藥慘死！

最大貧民窟「疫情堪慮」　張文宏：印度可能是下個全球防疫難點

瑞典妹PO：中國如何「欺騙」了世界！時間軸揭始末...陸媒卻一邊倒狂讚

邊境疫情嚴峻！　內蒙古中俄滿州里口岸建備用醫院

影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂毆女店員臉「10重拳K到住院」

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

疫情「有如逃竄罪犯」　金燦榮：今年最大黑天鵝事件

陸軍機、軍艦一直來　陳一新：台灣都不怕「現在氛圍像義和團」

四川11歲屁孩打火機熏松鼠　引森林大火「連燒6天」擴散260頃

接近破百！大陸單日「新增97例境外輸入」　官方：風險持續增大

「不寒而慄的愛情」北大女包麗逝世　留遺言「謝罪」網泣：社會已沒有溫度

男友嫌「不是處女」　女大生羞愧「以死謝罪」：我是垃圾…留遺言服藥慘死！

最大貧民窟「疫情堪慮」　張文宏：印度可能是下個全球防疫難點

瑞典妹PO：中國如何「欺騙」了世界！時間軸揭始末...陸媒卻一邊倒狂讚

邊境疫情嚴峻！　內蒙古中俄滿州里口岸建備用醫院

影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂毆女店員臉「10重拳K到住院」

事情總是「做一半放棄」　專家：用2方法燃起行動力

挺職棒！蔡英文同框蔡想想看轉播　跟球迷相約：疫情結束後球場見！

寵物豬「阿泡」翹家1公里逛大街　接受警方撫摸受綑乖乖扛回家

蔡徐坤太高！站《青春有你2》女生中間「整顆頭衝出平均線」　網驚：是巨人嗎

日職／火腿隊推出洗手影片　王柏融現身教學

中職／索沙未受延賽影響仍哼歌　認真打球盼感動全世界

中職／米蘭達直球比例高　統一獅擬定攻擊策略

為「中華民國台灣」抱不平！　陳玉珍出聲了…要求譚德塞向台灣人道歉

中職二軍／味全二局猛攻8分　14比9拿下對中信首勝

中職／全球職棒首戰開打　日韓即時轉播獅象大戰

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

他隔離14天回家…隨後確診了「還是重症」

恐怖班機！機上80起疑似病例

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

人民日報：台灣吹噓防疫獲國際認可

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

瑞典妹PO長文：中國如何「欺騙」了世界！

拿包裹後忘洗手　他成無症狀患者

中國隱瞞病例？張文宏回應戳破盲點

辦母後事為「扶養爸爸」大吵亮刀　弟砍哥一家3死1傷

兒子不寫作業　媽媽「氣到跳水」不活了！

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

走樓梯見「毛毯捲」　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

更多熱門

相關新聞

披薩店女老闆　感染後仍開店！

披薩店女老闆　感染後仍開店！

新冠肺炎疫情擴散期間，陸續出現患者不配合防疫的情況。廣東一名40歲的吳姓女老闆，在感染新冠病毒後，竟然無視隔離要求，繼續經營披薩店，造成定點醫學隔離10人、集中場所隔離87人、居家隔離76人、醫學健康告知401人的後果。她也因此被判刑10個月。

日常辦公暗藏感染風險　北京出招了

日常辦公暗藏感染風險　北京出招了

武漢人曝解封首日：其實有點麻木

武漢人曝解封首日：其實有點麻木

蔡依林抗疫歌掀戰！胡錫進說話了

蔡依林抗疫歌掀戰！胡錫進說話了

武漢解放前夕！陸官媒急PO提醒

武漢解放前夕！陸官媒急PO提醒

關鍵字：

大陸戰役金燦榮黑天鵝內需國際經濟大陸企業

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

閃亮亮退出硬漢兄弟！

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面