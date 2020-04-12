疫情「有如逃竄罪犯」　金燦榮：今年最大黑天鵝事件

▲大陸知名國際關係專家金燦榮認為，新冠肺炎疫情是今年最大的「黑天鵝事件」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全面衝擊全球，造成難以估計經濟損失，大陸知名國際問題專家金燦榮也表示，新冠肺炎疫情是今年最大的「黑天鵝事件」，相當於世界上有一個流竄罪犯，首先到了武漢，現在看來，影響最大的是世界經濟。

根據中新社12日報導，大陸科協學會學術部、全國工商聯宣教部近日聯合主辦《抗疫情化危機促發展》企業雲課堂，著名國際關係專家、大陸中國人民大學國際關係學院教授、中國未來研究會理事長金燦榮，特地分析疫情後的國際變局，以及大陸和世界關係。

▲大陸國際關係學者金燦榮。（圖／主辦單位提供）

該報導指出，金燦榮認為，經濟學家很喜歡用黑天鵝這個詞，黑天鵝現象是指完全預計不到的事，突然來了，而且來了以後影響特別大。「新冠疫情具體影響到什麼程度我們不知道，因為疫情還在發展，希望能把疫情控制在第二波，不要出現第三波，第三波絕對是人類的災難。」

金燦榮說，「今年新冠肺炎病毒確實是在大陸武漢首先集中暴發的，這是個事實，我們不用否認，但是現在看起來，這個病毒具體來源是不明確的。」在伊朗、義大利、美國、日本出現了獨立的發源者，他們的零號病人跟我們沒關係，所以這是個多點暴發的東西，只不過在大陸武漢首先集中暴發。新冠病毒相當於世界上有一個流竄罪犯，首先到了武漢實施犯罪活動。

▲金燦榮認為，疫情之下，大陸企業要全力拚內需。（圖／路透）

至於，談到大陸企業該怎麼面對疫情？金燦榮表示，「現在看來，(疫情)影響最大的是世界經濟，這是最顯而易見的。對中國企業來說，還是要把立足點放到大陸市場。」

金燦榮向大陸企業家建議，全力拚內需，去年大陸零售市場總額41.6萬億元人民幣，成為世界上第一大國內市場，隨著50萬億元人民幣新基建投進來，內需市場會更大，再來國際市場、周邊市場都能繼續鞏固。