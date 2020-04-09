披薩店女老闆感染後仍開店...173人慘被隔離！她坦言「當時沒在意」

▲廣東省近日出現本土案例。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散期間，陸續出現患者不配合防疫的情況。廣東一名40歲的吳姓女老闆，在感染新冠病毒後，竟然無視隔離要求，繼續經營披薩店，造成定點醫學隔離10人、集中場所隔離87人、居家隔離76人、醫學健康告知401人的後果。她也因此被判刑10個月。

廣東高院日前公佈疫情期間，廣東首例妨害傳染病防治罪案件。吳女1月22日與家人從湖北返回廣東河源，幾天後發現身體不適，經初步檢查，雖未確診她感染新冠病毒，但告知她需隔離觀察。

▲吳女與丈夫一起經營披薩店。（示意圖，與本文當事人無關／Pixabay）

當日，社區工作人員到吳女住處，再次告知她需要隔離，但吳女無視隔離要求，繼續經營披薩店，直至2月7日被確診感染新冠病毒。她向《南方日報》透露，在確診前的那段時間，她在租屋和披薩店兩頭跑，當被告知要居家隔離14天時，覺得自己身體沒什麼狀況，而且去醫院檢查過了，也沒有什麼問題，就沒在意。

被問到「知道不遵守隔離規定，會帶來什麼危害」時，吳女直言，「我是知道的」，但沒有想到自己染上新冠肺炎了，「我知道自己錯了。我對因為我造成影響的人們，誠懇地說聲抱歉，我對不起他們。」

河源市源城區人民法院審理認為，疫情防控期間，吳某拒不執行衛生防控措施，造成多人隔離的嚴重後果，已構成妨害傳染病防治罪；根據被告人的犯罪事實、性質、情節和悔罪表現，判處有期徒刑10個月。