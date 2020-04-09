沒外界想像的恢復自由...武漢人嘆「其實有點麻木」：仍小心過生活

▲武漢解除封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

等待76天，武漢市8日零時起正式解封，預估2天將有超過10萬人出城。不過當地市民向《德國之聲》表示，並非像外界所想像的，全城市民馬上恢復行動自由，「武漢市外的人表現得很激動，但我覺得武漢當地人因為封城太久的關係，其實已有點麻木了。」

▲交通重要樞紐武漢天河機場恢復國內客運航班。（圖／翻攝新京報）

隨著解封日到來，不少網民在微博上表示，這才是他們熟悉的武漢，「看著這熟悉的堵車畫面感覺很激動，竟然忍不住想要流淚！多少人的努力換來今天的繁華」、「撐過兩個多月的封城，對武漢所有人來說實在太不容易了」。

不過當地市民向《德國之聲》表示，並非像外界所想像的全城市民馬上恢復行動自由，事實上，目前許多社區仍要求居民出示湖北省的健康碼與復工證明，「今天解封其實就是得到復工許可的人員可以流動了，但商業基本上還沒恢復。除了大超市、藥店、網信之外，其餘多數都沒開業。」

▲街上出現塞車。（圖／武漢台商提供）

對於塞車情況，李姓市民表示，當日車流量大概只有以往正常上班日的三分之一，而路上的人潮也因為剛解封的緣故，並沒有大幅的增加。搭乘公車返工的林先生則說，由於還有不少單位與行業尚未復工，現在武漢的公車跟地鐵都沒出現坐滿的情況；不少通勤的上班族因擔心感染新冠病毒，會全副武裝搭車。

「整輛車基本上都是安靜沈默的狀態」，林先生說，除了所有人都必備的口罩外，不少乘客還戴護目鏡、防毒面具，或穿一次性雨衣跟手套，甚至還有人用塑膠袋包著手機，生怕染上病毒。

袁姓市民指出，對當地人來說，可能因為封城太久的關係，其實已經有點麻木，「像我這樣想出去的人， 早都出去了。 出不去的人，則都已習慣封城的步調。」

李小姐則認為，新冠疫情爆發初期的恐怖景象對不少武漢人來說仍歷歷在目，所以不少人在解封後，仍選擇小心翼翼地過生活，「像我想去看牙醫、剪頭髮或去花市買花，但想想後都覺得還是算了。多一事不如少一事，我寧願避免不必要的風險。」

▼地鐵情況。（圖／武漢台商提供）

不過林先生表示，在經過2個半月的封城後，部分武漢居民仍找機會透過不同管道來抒發一下，「我覺得武漢現在又處在今年1月的那個狀態，也就是警惕的人依然警惕，但輕信的人也會覺得現在已經安全。最近不時會看到有人不戴口罩，但唯一不同的是，1月戴口罩的人是武漢總人口的十分之一，現在不戴的人是武漢總人口的十分之一。」

武漢市8日恢復對外交通，預估2天將有超過10萬人出城，也令人擔憂降溫的疫情會否又復燃。對此，湖北省委書記應勇在7日的防疫會議上指出，解除通道管控後，仍要倡導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動，「新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」