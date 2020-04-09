日常辦公暗藏感染風險...北京出招了：聚餐不要聊天！

▲4月8日大陸新增確診63例，其中2例為本土病例。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐期間，日常辦公暗藏感染風險。針對這種情況，北京8日發佈健康防護提示，稱集體用餐時，應盡量避開就餐高峰，就餐期間不紮堆不聊天、鼓勵外帶就餐、盡量使用自備餐具；大型會議「非必須，不舉辦」等。

▲集體就餐應注意不聚集不聊天。（示意圖／pixabay）

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火8日在發佈會上，針對個人日常辦公發出健康防護提示，其中提到在集體用餐時，盡量避開就餐高峰，就餐期間不紮堆、不聊天，鼓勵打包帶走就餐，盡量使用自備餐具。

龐星火接著指出，取餐、就餐時人員間距應保持1公尺以上，且不和他人分享餐食，點外送時盡量選擇無接觸配送，取餐後洗手保持衛生，用餐後將廢棄口罩、廢棄飯盒棄置於指定位置，避免二次污染。

在疫情防控期間，按照「非必須，不舉辦」的原則，盡量減少或避免舉辦大型會議及群體性活動。龐星火表示，如果遇到必須開會建議召開視頻或電話會議，或將大的聚集會議拆分成小型會議；同事之間溝通不握手、不擁抱，注意佩戴口罩等，「返崗復工後，任何時候出現發熱、乾咳等症狀，要第一時間主動向單位和社區報告，並做好防護，立即就近就醫。」