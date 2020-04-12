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向醫護、海關防疫人員致敬　台中業者推滿200元送100元表心意

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▲台中餐廳菇神和昭日堂都針對醫護、海關人員推出優惠活動。（圖／業者提供）

▲▼台中菇神餐廳和昭日堂都推出針對防疫人員優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市餐廳業者為了向第一線防疫人員致敬，紛紛推出優惠方案，在台中、南投都有設點的菇神餐廳，就推出醫護或海關人員來店用餐，滿200元就送100元的超值優惠；昭日堂餐廳則是填寫給防疫人員的祝福卡，即可享4人同行1人免費，時間至4月底。

▲台中餐廳菇神和昭日堂都針對醫護、海關人員推出優惠活動。（圖／業者提供）

菇神是在台中市新社區知名的景觀餐廳，在這裡不僅可以品嘗美味菇料理，還可以俯瞰大台中夜景、眺望遠近山景、欣賞生態景觀，是不少家庭踏青的最佳去處。

▲台中餐廳菇神和昭日堂都針對醫護、海關人員推出優惠活動。（圖／業者提供）

▲位在台中新社的菇神餐廳，可俯瞰台中風景。

菇神是以百菇養生鍋為主打，火鍋的湯頭採用各具風味的香菇，依其特性，在不同的時間加入鍋底燉煮超過8小時，才能呈現鮮香甘美的滋味，此外，餐廳特製的鴻運補菇烏骨雞，因擁有豐富的營養價值，對於強身健體、提升免疫力有不小助益，而百菇香腸、花菇肉燥、香菇貢丸等冷凍宅配料理，讓民眾免出門，即可品嘗到養生又美味的菇料理。

為了向醫護和海關人員表達致敬，即日起到菇神用餐，滿200元就送100元抵用券、滿400元送200元，買越多送越多，活動至4月底。

昭日堂則是以燒肉及鍋煮為主打，用餐空間是以卡式包廂或類包廂為主，寬敞的走道與超高挑的天花板，搭配店內的淨氣循環系統，從個人衛生、環境清潔都能嚴格把關，在用餐舒適度及距離上比一般餐廳寬敞許多，因此受到許多客人的喜愛。

昭日堂為了感謝防疫人員辛勞，即日起到4月底，凡是來用餐填寫防疫祝福卡，即提供1樓燒肉平日午間定食套餐4人同行1人免費；鍋煮不分平、假日全時段，一樣優惠。

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