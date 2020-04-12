快訊／台鐵又出事！桃園至內壢站平交道釀死傷　南下北上列車延誤

記者賴文萱／台北報導

台鐵又發生事故！271次普悠瑪自強號今（12）日於桃園車站至內壢車站間發生平交道碰撞事故，南下列車將延遲。台鐵表示，受桃園=內壢平交道死傷事故影響，自13:12起桃園站至內壢站間南下北上列車有延誤情形，敬請見諒。

▲台鐵事故影響，桃園站至內壢站南下北上列車延誤。（圖／翻攝自台鐵app）

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對此，在「合鐵事故通報平台」FB粉絲專頁上，有網友留言指出，該事故是「撞到行人」、「警察都來了」，另也有人感嘆「台鐵平交道日常」、「又是271...」。