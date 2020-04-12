全國最嚴格！台中市府連3晚抽檢KTV　還會更密集檢查防疫

▲▼台中市經發局長張峯源連續3晚都帶隊前往稽查。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央4月9日宣布酒店、舞廳暫停營業之後，台中市政府加碼其他八大特種行業再實施「實名制」，連續3晚都前往稽查業者是否有落實登記，經發局12日表示，連續稽查已是全國最嚴格實施，而且日後會更密集，KTV業者則是大吐苦水，為了隔開酒客和小姐，已讓酒客坐中包廂，收小包廂費用，希望有用，不然3百名員工都要「吃土」了。

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經發局長張峯源說明，市府9、10日聯合都發局、消防局、衛生局和警察局等單位，稽查金錢豹等8家舞廳、視聽歌唱業、夜店業後，昨晚再度突擊檢查安和路上的KTV，業者與消費者都有遵守規定，執行實名制、出入口測量體溫等防疫措施，沒有發現違規情形。

張峯源呼籲，市府已公布違反傳染病防治第37條第1項第6款裁罰基準，特種行業如果現場超過容留人數、未公告容留人數、未量體溫，首次將勸導，後續將按次裁罰，至於未實名登記、未戴口罩者，首次就開罰3000元，第2次罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元，業者不要輕忽，以免受罰。

經發局強調，由於全球疫情嚴峻，為避免人潮聚集地成為防疫破口，市府針對娛樂場所祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，宣導娛樂業者保持室內1.5公尺或戴口罩等作法，確保台中市消費者及市民的健康，營造安全的消費環境。

昨晚被突擊檢查的KTV幹部說，公司配合中央政策，室內社交距離1.5公尺，為了有效隔開酒客和小姐距離，即使只有1個客人，也都坐中包廂，但只收小包廂費用，希望業績能有些起色，只盼疫情趕快結束，不然，全公司上上下下幹部、小姐和泊車小弟等300多人都要「吃土」了。

為了防堵疫情擴散，除了酒店、舞廳配合中央規定暫停營業外，台中市政府更率先加嚴，要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等其餘八大特種行業，實施「實名制」，業者必須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

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