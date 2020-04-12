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「台灣防疫成功更有自信抵抗北京打壓」　華爾街日報：這對陸構成雙重挑戰

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▲▼總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文（右）、行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

華爾街日報報導，台灣遭世衛組織排除在外，仍成功壓制新冠肺炎疫情，獲國際讚揚。世衛秘書長譚德塞指控台灣人身攻擊，激化兩岸對立，許多台灣人更有自信面對北京打壓。

近幾週，兩岸分頭積極提供疫情嚴重國家醫療物資與專業知識，言詞交鋒也日趨激烈，互控對方藉2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情謀求政治目的。北京指控台灣「以疫謀獨」之餘，也派遣軍機與漁船測試台灣海空域防衛能力。

新冠肺炎疫情爆發後，中國多數地區強力封鎖兩個月，北京才宣稱成功阻斷疫情。台灣則及早因應，以非高壓手段控制疫情，獲得國際讚譽。根據中央流行疫情指揮中心資料，截至11日，台灣累計385例確診病例，6人死亡。

報導寫道，世界衛生組織（WHO）在北京指示下將台灣排除在外，人口近2400萬的台灣卻能實現如此防疫成就，讓許多台灣人更有自信反抗他們眼中北京不斷打壓的行徑。

報導指出，對北京而言，台灣成功防疫構成雙重挑戰：中共宣稱體制更勝自由民主的基礎遭削弱，許多台灣人因不滿北京企圖孤立並推動兩岸統一，本土認同感日益強化。

▼蔡英文反駁WHO秘書長譚德塞的指控。

▲▼蔡英文邀請譚德賽訪台。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

對台灣來說，成功防疫帶來提升台灣國際地位的契機。美國、日本與歐盟等政府官員都讚賞台灣防疫成就，部分官員還說，世衛組織早該把台灣警告新型冠狀病毒可能人傳人的話聽進去，而非等到1月20日中國確認病毒人傳人才當一回事。

美國總統川普曾指責北京疫情處理失當，國會3月通過的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act，台北法）在他簽署後生效，支持台灣參與世衛等國際組織。華府也持續派遣軍艦通過台海，包括10日通過台海的美軍驅逐艦貝瑞號（USS Barry），向北京暗示美國挺台。

英國諾丁罕大學（Nottingham University）亞洲研究所中國計畫主任蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，這些短時間內對台灣的關注、尊敬與支持讓北京很火大，北京不大可能大方接受這樣的結果。

隨著全球疫情惡化，世衛組織成為兩岸摩擦另一根源。

台灣指責世衛在疫情爆發初期協助中國淡化嚴重性，並聽從北京指示阻撓台灣參與國際公衛事務。川普政府呼應台灣批評，世衛與北京則否認相關指控。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本週宣稱台灣以種族與膚色對他人身攻擊，引起台灣強烈反擊，外交部要求譚德塞為不實指控道歉。

2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連3年未獲邀。

報導表示，譚德塞的言論加深許多台灣人長期認為中國影響世衛組織運作的印象。

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣內部對遭世衛組織排拒的憤慨與日俱增。大陸委員會3月委託國立政治大學選舉研究中心民調顯示，91.6%受訪者反對中共藉疫情打壓台灣參與世衛；61.5%認為北京當局對台灣人民態度不友善，創近15年來新高。

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