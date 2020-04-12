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《動物森友會》手機版免費玩！全攻略曝光「從申請ID→下載遊戲」學起來

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▲動物森友會。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲動物森友會。（圖／翻攝自任天堂官網）

記者周亭瑋／綜合報導

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》風靡全球，看到周遭朋友各種心得分享，不少人心癢難耐，卻沒有Switch在手！其實，若不想花錢買Switch，透過手機也一樣能載來玩，本文就教大家，從申請日本Apple ID、切換帳號，到免費下載遊戲，步驟全詳解。

由於手遊版的《動物之森：口袋營地》，目前只有在日本的App Store能下載，所以首要工作就是「註冊日本App Store」，然後登入帳號，最後下載該遊戲，步驟如下：

請繼續往下閱讀...

1.申請日本Apple ID
●先到Gmail網站註冊一組全新日本Apple ID專用的Email，可將主力使用的Gmail後面多加上jp，例如XXXXjp@gmail.com，這樣方便記憶。

●透過Safari瀏覽器登入「日本App ID註冊網頁」

●依序填寫：姓名（可繁體中文）、生日、剛註冊好的Gmail、密碼和再次輸入密碼。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲首先要申請日本Apple ID。（圖／瘋先生授權提供）

●最後需設定3題「帳號安全問答」，隨便選問題，答案輸入自己的英文名字即可，最後截圖丟上雲端備份，避免未來忘記密碼，還能方便找回。

●申請Apple ID時，需包含8個字元以上，要有英文大寫及小寫，也需包含數字。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲左上兩個勾選都取消，避免日本App Store 寄一些廣告或活動信件到日本信箱。（圖／瘋先生授權提供）

●填完驗證碼後，點擊藍按鈕「次に進む」，就會出現填寫確認信的驗證碼的頁面，至剛剛設定的信箱，打開一封來自Apple信件，裡面有6位數驗證碼。

●回到申請頁面後，輸入驗證碼並點擊「次ヘ」，便完成註冊了。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲搞定ID後，就要登入帳號囉。（圖／瘋先生授權提供）

2.登入日本Apple ID帳號
●打開App Store，點擊右上角「Apple ID 大頭照」，點進帳號後「登出」台灣帳號。

●接著輸入剛註冊好的日本Apple ID帳號密碼，點擊「登入」後，會跳出此Apple ID尚未在iTunes Store使用過，按下「檢查」，接著點擊「使用現有 Apple ID」

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲▼登出原有帳號，接著登入新註冊日本帳號。（圖／瘋先生授權提供）

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

●而後需要再次輸入日本Apple ID帳號與密碼，並點擊「登入」，就會跳出完成您的Apple ID流程，將「同意條款與約定」打開，並點擊右上角「下一頁」。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲▼再輸一次帳密；然後信用卡記得勾選「無」。（圖／瘋先生授權提供）

▲手遊版動物森友會。（圖／瘋先生授權提供）

●會先看到信用卡支付方式，要確認是顯示「なし」表示無，然後繼續往下滑，填寫日本個人資料，在付款人的「日文姓名」部分，可以透過（這網址）來產生，千萬不能輸入中文，否則會跳出紅色警告錯誤訊息。

至於地址部分，可隨意搜尋一間日本咖啡廳、美術館的地址，如果懶得找，可以直接依照底下其中一組資料輸入，建議電話隨便改個其他數字，最後點擊「下一頁」即可。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲地址填圖上的就行了。（圖／瘋先生授權提供）

●完成以上流程後，會再一次跳出要輸入日本 Apple ID 密碼，點擊「登入」即可；在App Store會跳出要切換成日本商店，點擊「OK」。

▲《動物森友會》手機版免費玩！全攻略詳解「從申請ID→下載遊戲」。（圖／瘋先生授權提供）

▲終於來到日本商店了。（圖／瘋先生授權提供）

3.進到日本商店下載遊戲

●透過App Store搜尋「animal crossing」，就能夠找到遊戲下載頁面。

●下載完成後，也別忘記要將Apple ID換回台灣地區帳號，避免App Store語系會卡在日文。

《動物森友會》手機版免費載。（圖／記者周亭瑋攝）

▲可以載來玩了。（圖／記者周亭瑋攝）

另外，以上是針對iOS版下載方法，如果你是Android用戶，是不建議直接Google Play更換地區來下載，因為會被限制1年只能夠更改1次，導致想改回台灣地區就要等到隔年，最快方式那是透過網頁下載 apk 檔案，直接安裝即可。

●本文由「瘋先生」授權引用，請勿隨意翻寫，以免侵權。

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