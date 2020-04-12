五一連假景點實施人流管制　侯友宜：該封的會不客氣把它封掉

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

清明節四天連假許多觀光景點湧入人潮，為防堵疫情擴散，指揮中心臨時針對11景點發布國家警訊，卻讓不少業者、觀光客措手不及。面對五一勞動節連假，新北市長侯友宜12日受訪時表示，有信心在五一勞動節連假甚至端午連假，做好人潮管控，「若沒辦法管控，該封的我也會不客氣把它封掉。」

侯友宜12日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮分流執行措施。侯友宜指出，碧潭是新北市最靠近市區的風景點，假日人潮多，風景區為了防疫已事先請區公所宣導，清楚標註社交距離，並透過即時影像串連， 讓大家很清楚現在旅遊地點人潮有多少。

以碧潭風景區為例，侯友宜表示，停車塲停車數量達50%開始管制、人流超過1500人就實施「只出不進」，違者最高罰10萬元，車輛亂停處3到6千元，請民眾務必配合，先已勸導為主，處罰為輔。

侯友宜表示，新北市在清明假期四天超前部署，防疫只有過而不及，把人潮分流管制，推出各項分散旅遊景點的辦法，清明四天大家都很配合，沒有造成人潮擁擠的狀況。

侯友宜說，根據已經嚴格落實超前部署的經驗，現在會不斷加強宣導，有信心在五一勞動節連假，甚至端午連假，做好人潮管控，「若沒辦法管控，該封的我也會不客氣把它封掉。」

侯友宜表示，上次分流管制很到位，這次只要民眾配合也能很到位，他也強調，掌控過程中隨時都可以封，只要人潮到一定的量，就會開始只出不進，避免交叉群聚感染。