集中隔離14天領到「解除隔離書」　他開心7天後…確診了「還是重症」

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省衛健委12日通報，4月11日0-24時，吉林省新增境外輸入確診病例1例（吉林市），新增境外輸入疑似病例1例（吉林市）。新增患者3月16日從泰國曼谷回大陸，隨後立即被隔離，期間3次篩查均正常，14天隔離期結束後回家，沒想到7天後突出現上呼吸道症狀後確診。

上述境外輸入確診病例是吉林市人，住址為吉林市昌邑區天碩逸景，3月16日乘坐CZ364航班（33K）自泰國曼谷，於當日22時到達廣州白雲機場，3月17日乘坐CZ6342航班（61A），於當日11時到達長春龍嘉機場，由吉林市政府專車送至吉林市集中隔離點進行醫學觀察。

3月17日至31日，該病例在集中隔離點進行14天隔離醫學觀察，期間分別於18日、23日、28日進行3次核酸檢測，結果均為陰性，3月31日上午解除集中隔離醫學觀察，返回家中後實施居家自我隔離醫學觀察7天。

▲境外輸入病例成防疫新挑戰。（圖／路透社）

當日，該病例出現持續流涕等症狀，自行服藥，4月6日因有上呼吸道症狀到吉林市人民醫院就診，因為當時無發熱，且未向醫生告知旅居史，被診斷為上呼吸道感染，回家途中曾到附近藥局買藥、超市購物及餐廳點餐。

4月8日因發熱到吉林市第二人民醫院就診，醫生根據臨床症狀及流行病學史將他收入發熱門診留觀治療，並採樣進行核酸檢測，發現結果為陰性。他4月10日再次採樣進行核酸檢測，結果為陽性，肺部CT檢查有影像學改變，轉運至吉林市傳染病醫院隔離治療。

4月11日，經省、市級專家組會診確認，為確診病例（重型）。現已追蹤到該病例的密切接觸者13人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。截至4月11日24時，吉林省連續48天無新增本地確診病例，無新增疑似病例。

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