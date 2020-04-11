葉元之參戰最火社群活動！PO美食揪網友：來板橋被「攻擊」一下

▲新北市議員葉元之在臉書PO出板橋的美食跟美景，響應全球網友發起的「#ThisAttackComeFromTaiwan（來自台灣的攻擊）」活動。（圖／擷取自「葉元之・板橋」臉書）

政治中心／綜合報導

現在最火熱的社群媒體Hashtag，非「#ThisAttackComeFromTaiwan（來自台灣的攻擊）」莫屬！日前世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞痛斥台灣網友對他人身攻擊，引發全球網友發起另類的「攻擊」活動，這個「攻擊」不僅「夠台」也「夠有創意」，原來網友們接連PO出台灣的美食美景，用反諷創新的手法，表示就是這樣被台灣「攻擊」的，一時之間把台灣在全球的網路聲量推到最高。

為了響應這波社群活動，新北市議員葉元之接力在臉書PO出板橋的美食跟美景，像是在地知名的高記生炒魷魚、湳雅夜市，都登上議員的推薦名單，葉元之也在PO文中也熱情表示，請大家來板橋被「攻擊」一下，藉此行銷板橋。

葉元之指出，譚德賽在沒有證據的情況下，誣指台灣網友用種族歧視字眼攻擊他， 試圖為自身的無能轉移焦點，但顯然造成反效果，反而讓台灣得到國際社會的支持，贏得國際間的尊重。

葉元之表示謝謝各國網友對台灣的相挺，他身為新北市議員，也要響應這項活動，po出台灣的美食美景，讓台灣被更多人看見。

葉元之的選區在板橋，平常行銷板橋不遺餘力，時常在自己的社群網路，拍片推廣板橋的特色景點及銅板美食，這次他搭上「#ThisAttackComeFromTaiwan」活動順風車，在臉書 PO出老曹餛飩、板橋放映所、林家花園、農村公園等板橋景點與美食，希望國內外網友有機會來板橋被「攻擊」一下，用行動表達愛板橋更愛台灣的理念。