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解放軍「075兩棲攻擊艦」大火！　前中權艦長張競分析：需檢討工安與紀律

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▲▼解放軍075型兩棲攻擊艦11日驚傳大火。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍075型兩棲攻擊艦11日驚傳大火。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／採訪報導

被認為是台海主戰力的解放軍「075型兩棲攻擊艦」，11日驚傳失火意外，據網路流傳現場照片顯示，075攻擊艦的尾部出現明顯大火，黑色濃煙直竄天際，確切狀況還有待官方的火調結果釐清。

根據網路上流傳資料，075型兩棲攻擊艦過火的尾部被燻黑。而在另一部影片中可見，075尾部有明顯大火，機庫、井底甲板都呈現一片焦黑，疑似為此次意外起火點。

▲▼解放軍075型兩棲攻擊艦11日驚傳大火。（圖／翻攝自微博）

中華戰略學會研究員、前中權艦長張競受訪指出，由於該艦尚在舾裝施工階段，因此尚未進行海上測試驗收，全艦系統本來就充滿不穩定性，所以要從工業安全與紀律來解讀此項意外事件。不過若是週末還在施工，然後缺乏安全措施產生意外，就證明造船廠工作紀律，確實還有改善空間。

張競提醒，當然該艦原始設計亦有可能存在問題，但在出廠前早出事比晚出事好，發生問題並不可怕，但存在問題卻不去積極面對，才會讓接收單位無法建立信心。

據了解，這艘075兩棲攻擊艦於2019年9月25日於上海正式下水，艦長250米，舷寬30米，排水量達4萬噸，是僅次於美國同級艦艇的世界第3大兩棲攻擊艦，可搭載28架直升機，並擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰。

▲▼解放軍第二艘075艦最新照！艦島已吊裝完成「下水期近了」。（圖／翻攝微博@胡子說海）

▲解放軍第二艘075艦最新照！艦島已吊裝完成「下水期近了」。（圖／翻攝微博@胡子說海）

自身防禦方面採用紅旗10近程防空飛彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。

另外，有熟悉軍事的大陸網友對於這起火災分析認為，「問題不大，不影響建造計畫」、「艦體外部沒有明火，電纜之類的燒起來就是這種效果，估計趕工期，電焊之類的點燃了雜亂的電纜，主體結構完好，會拖延幾個星期的工期吧。

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