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全國0確診...金正恩照常指導迫擊砲演習　「60砲彈全命中」超滿意

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▲ 金正恩親自指導迫擊砲兵部隊演習。（圖／朝中社）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情當前，北韓領導人金正恩仍聲稱境內並沒有任何一例確診病例存在，他在近日親訪朝鮮人民軍各軍團，觀摩並指導「迫擊砲兵部隊」執行砲擊演習。他對於整個演習成果相當滿意，大讚「60枚砲彈全準確擊中目標，彈無虛發」，同時也提到，未來將會以「加強炮兵訓練」和「火炮武器現代化」為目標繼續努力。

根據《朝顯中央通訊社》報導，這次的迫擊砲演習，是北韓近一個月最新的一起軍事演習，演習目的是為了更進一步強化國家防禦能力，同時了解輕型炮兵和重武器的性能。透過比賽的形式，來考驗、評估迫擊砲兵的火力打擊能力。
「在這次演習中，因為有了國家最高領袖金正恩的直接指導，次級單位和砲兵部隊的士氣都相當高昂。」

金正恩相當滿意這次的演習結果，他大讚，「第2軍和第10軍團向我們展現了優秀的炮擊技術，像這樣部隊每個人都精準完成的演習，60枚炮彈沒有例外全都命中目標，這還是我第一次看到，訓練成績讓人相當佩服，今天是個相當愉快的一天。」

金正恩補充，現代戰爭中，使用砲兵武力，會是決定勝敗的關鍵因素，因此將會繼續重視砲兵這一塊，讓砲兵進步做好戰鬥的準備。

雖然北韓對外聲稱，因為鎖國政策，所以境內至今都沒有任何一個人感染新冠肺炎，先前卻有消息指出，北韓其實已經有100多名士兵染病。對此，世界衛生組織（WHO）回應，他們將會繼續進行檢測，每周都會與北韓衛生部門進行聯繫，更新疫情資訊。目前已知道有超過500人正遭到隔離當中。

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