陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」　專家：置之不理恐逼其動武

▲解放軍空軍編組進行繞台任務。（圖／翻攝自空軍發布）

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《環球時報》昨（10日）社評以《世界進入多事之秋，台當局悠著點！》為題，文末以罕見的外交措辭「勿謂言之不預」，引起外界高度關注。對此，軍事戰略專家提醒，「勿謂言之不預」在北京政府過往的三次對外軍事衝突前都曾出現過，根據史例，「北京不希望開戰，但置之不理仍恐逼其動武。」

▲《環球時報》社評文章最後引用了勿謂言之不預。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》社評指出，世界進入多事之秋，台灣不具備在一個大博弈中扮演活躍角色的資本，「悠著點是台灣當局應有的基本理性，自以為是地鋌而走險一定會招致沈痛的代價。勿謂言之不預。」

據悉，中共曾多次透過官媒提到「勿謂言之不預」這個外交辭令。其中，1969年中蘇邊境的珍寶島戰爭、1979年的中越戰爭前夕，都曾在官媒上出現過。

▲中蘇珍寶島戰役時，中國砲兵砲擊對岸陣地。（圖／翻攝百度百科）

中華戰略學會研究員張競表示，「勿謂言之不預」為中共中央表達衝突決心之重要政治訊號，儘管在中印、中蘇與中越3次武裝衝突爆發前，北京分別透過《人民日報》社論與《新華社》評論稿傳送過此等政治信號，但從歷史案例中，亦有從不同管道與層級表態，但最後卻達成有限度妥協先例。

張競認為，《環球時報》社評雖引用此言，「究竟能否算是真正擂起戰鼓，吹響開戰號角，光是參照前揭史例，其實還很難說。」

張競提醒，北京對台用兵倒是從來沒有循例將此醜話講在前面的先例；而且尚有與其他對象發生軍事衝突，亦未曾援引此句名言提出警告的情形；所以台海是否將會發生武裝衝突，「這句話其實未見得能有百分之百的預告準確性。」

▲中越戰爭爆發前，《人民日報 》 社論《我們的忍耐是有限度的》提到勿謂言之不預。（圖／翻攝百度百科）

張競強調，由史例觀察，仍有3次在中共中央放話表態後發生武裝衝突，這3次的共同現象就是北京本身並不希望透過武力解決爭議，但衝突對象根本「置之不理」，而且認為北京根本不敢使用武力，甚至是存心將北京逼上動武之途，認為發生衝突後其可獲得上風，在戰爭中讓中共屈服，所以才讓此句醜話不幸應驗。

至於《環球時報》的「勿謂言之不預」說法，張競表示，「當前台海情勢是否正循著相同軌跡前進，這個謎團恐怕就只有靠未來證實其謎底。」

