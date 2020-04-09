中美台海頻較勁　楊泰順：衝突對美代價高「航母難敵中國導彈」

▲解放軍轟-6K繞台，國軍F-16A升空監控。（圖／國防部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美在疫情期間於台海、南海頻頻較勁，令人擔憂會否發生衝突。對此，中國文化大學政治學系教授楊泰順指出，中國大陸現在的導彈技術，美國航空母艦已難再抵抗，雙方不太可能軍事衝突，因為對美國而言代價太高了，「尤其這次疫情過後，美國的經濟自顧不暇，台灣還要押美國嗎？」

根據《中評社》報導，楊泰順表示，中美應該不可能發生戰爭，因為美國一開打代價會很高，除了美國軍事補給線問題，中國現在的導彈技術，美國的航空母艦已很難再抵抗，這種軍力的替代就像二次大戰期間的主力艦徹底被航母打垮是一樣的道理，「美國的航母現在嚇嚇中東國家還可以，但面對中國未必有效果，何況雙方也都擁有核武。」

楊泰順提到，美國現在經濟大不如前，疫情過後可能會面臨產業重整、嚴重的失業問題，美元能否繼續獨霸全球貨幣市場也是問題，經濟霸權面臨考驗，「美國經濟好的時候，在龐大的赤字下要維持龐大的軍力，現在經濟不行要如何維持？」

▼美國海軍羅斯福號航母戰鬥群在南海海域航行。（圖／USPACFLT）



楊泰順認為，美國是聯邦制的國家，這次疫情處理，當然不可能像中國是一元化的政府體制，但美國有一個好處，就是少數一、兩個州發生問題，綜合國力不會受到太大影響，因為中央與地方分權化，各有各的領域。

楊泰順表示，壞處就是這種疫情不問邊界、不問人種的迅速傳染，防疫時美國的中央與地方協調不易，「這只要看美國總統川普與紐約州長古莫（Andrew Cuomo）兩人一天到晚在鬥嘴，就可以發現問題。」

楊泰順質疑，疫情過後，美國是否還是絕對的老大，令人懷疑，從19世紀超強的英國歷經一次大戰就不行的例子來看，美國不再獨霸全世界所需的時間可能也會很短，「美中未來會不會平起平坐？還是要看各種客觀情勢變化與領導人的作風，只是雙方經濟實力趨近的方向是不會變的。」

▼紐約州長古莫痛批聯邦政府。（圖／路透社）



他也研判，大陸若要解決台灣的話太容易了，根本不必動武，理性作法是不斷升高兩岸危機，例如軍機不斷壓境，透過經濟施壓即可。

楊泰順強調，台灣出口到大陸，佔出口總量的40％以上，如果大陸翻臉，6月檢討ECFA執行10年成效後宣布停止，取消早收清單，台灣經濟怎麼會好？現在農產品已無法銷陸，如果機械、電子等科技產品也無法銷往大陸，台灣一定會受不了，這時候美國的經濟也都自顧不暇，美國要怎麼救？民進黨也發現問題的嚴重性，所以最近一直喊話希望維持ECFA。

▼文化大學政治學系教授楊泰順。（圖／記者林敬旻攝）