北斗衛星引導、射程超400公里　緬甸接收首批陸製SY-400火箭炮

▲緬甸向大陸採購的SY-400「神鷹」短程制導火箭炮。（圖／翻攝新浪軍事）

記者魏有德／綜合報導

經過多年談判，緬甸軍方近日將接收第一批陸製SY-400「神鷹」短程制導火箭炮以及該火箭炮的部分技術，在緬甸經濟壓力的考量下，大陸也同意提供有限度的貸款，支付這筆武器交易費用。與同類火箭炮最大的差異在於，SY-400火箭炮採用垂直發射方式，遇突發情況不需要調整方向，就可以對目標作出精確打擊。

▲於珠海航展亮相的SY-400火箭炮。（圖／翻攝新浪軍事）

比利時《armyrecognition》網站指出，SY-400系統也被稱為DF-12A，標準配置的SY-400系統具有八個帶固體燃料火箭彈的發射器。火箭彈裝在這些發射器中，在不需要額外維護的情況下可以存放多年，此外，SY-400系統還可以使用不同類型的彈頭。

值得注意的是，SY-400火箭炮在2017年便首度出口，賣給中東地區的國家卡達。卡達此前曾向美國求購地對地彈道導彈遭拒，才轉向大陸購買效果不輸給短程彈道導彈，而且更為便宜的SY-400火箭炮。

▲火箭炮試射畫面。（圖／翻攝中國軍網）

數據顯示，SY-400火箭炮的最大射程超過了400公里，最大優勢在於裝載的火箭彈採用慣性導航及主動雷達制導系統，憑藉北斗衛星導航系統引導火箭彈對目標發動打擊，精度趨近於導彈。標準配置的火力以八聯裝齊射為主，利用多枚火箭彈實施大面積打擊，也可以對單個目標重複打擊。

緬甸軍隊完裝後，對陸軍整體實力有明顯提升，可以藉此加強山區的防務，利用多枚火箭彈實施大面積打擊，成為東南亞地區國家中，擁有最強大遠程打擊火力的國家。