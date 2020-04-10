長征三乙火箭墜毀照曝光　大陸衛星發射今年2度失利

▲長征三號乙運載火箭。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在9日晚間於西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星，火箭在一、二級階段的飛行正常，結果到了第三階段出現異常，最後火箭三級及衛星殘骸墜落，衛星發射任務以失敗告終。

這是大陸今年第2次發射衛星任務失利，第1次是在3月16日，由長征七號甲運載火箭發射試驗衛星六號，過程中也出現異常現象，導致任務失敗。

根據陸媒報導，長征三號乙運載火箭在晚間7點46分發射印尼PALAPA-N1衛星，以測量數據監視判斷，在一、二級階段的飛行很順利，但到了第三階段的飛行卻出現異常，三級火箭連同衛星一起爆炸墜毀，目前已經啟動故障排查及有關處理作業。

Debris from China's Long March 3B rocket failure today, spotted in the sky above Guam.



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根據太空飛行新聞 NASASpaceFlight 報導，PALAPA-N1是由中國航太科技集團五院研製，基於大陸東方紅四號增強型通信衛星平台，原本預計由印尼的衛星通信公司 PT Pasifik Satelit Nusantara 和2家印尼電信商合作使用。

中國長城工業集團有限公司和印尼PT. Palapa Satelit Nusa Sejahtera 在2017年於雅加達簽署「印尼 PALAPA-N1 通訊衛星項目」，目的是為了要改善印尼通訊、廣播事業，促進社會進步和經濟發展，以及展現中國航天科技集團在「一帶一路」建設的成果。