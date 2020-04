長征三乙火箭墜毀照曝光　大陸衛星發射今年2度失利

▲長征三號乙運載火箭。(圖/翻攝自中國航天科技集團有限公司網站)

記者楊庭蒝/綜合報導

大陸在9日晚間於西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星,火箭在一、二級階段的飛行正常,結果到了第三階段出現異常,最後火箭三級及衛星殘骸墜落,衛星發射任務以失敗告終。

這是大陸今年第2次發射衛星任務失利,第1次是在3月16日,由長征七號甲運載火箭發射試驗衛星六號,過程中也出現異常現象,導致任務失敗。

根據陸媒報導,長征三號乙運載火箭在晚間7點46分發射印尼PALAPA-N1衛星,以測量數據監視判斷,在一、二級階段的飛行很順利,但到了第三階段的飛行卻出現異常,三級火箭連同衛星一起爆炸墜毀,目前已經啟動故障排查及有關處理作業。

Debris from China's Long March 3B rocket failure today, spotted in the sky above Guam.



Credit: KanditNews https://t.co/d7koL27fFB pic.twitter.com/MjoXhIkx2v