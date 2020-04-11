　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者葉國吏／綜合報導

留學英國的女孩林薇（Vivi Lin）日前錄製公開信信，呼籲譚德塞「更正言論」，向台灣道歉，影片出爐後引發廣大回響。林薇10日晚間再度發文談論公開信，表示從未預料影片會引發如此大的迴響，「臺灣，可以溫柔堅定的反擊。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上說，這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」，而且「台灣外交部他們知道」。對此，留學英國的台灣女孩林薇（Vivi Lin）錄製一段4分鐘公開信，要求譚德塞向台灣、台灣人民道歉。

▲▼英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）

請繼續往下閱讀...

▲英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）

影片出爐後引發重大迴響，總統蔡英文也留言感謝她。對此林薇11日再度發文感謝大家的支持，表示錄製影片時從未想過會有這麼大的迴響，她的初衷只是希望譚德塞能夠道歉。「希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及他接任世衛幹事長時所立下的誓言——『全球人民的健康當為第一位，而非政治。』」、「臺灣，可以溫柔堅定的反擊。團結抗疫，我們一起加油！」

▲▼林薇再度發文。（圖／翻攝自Facebook／林薇Vivi）

▲林薇再度發文。（圖／翻攝自Facebook／林薇Vivi）

以下林薇發文全文：
【關於公開信】

大家好，我是Vivi。
這兩天由衷感謝大家對於「一封致予譚德塞博士的公開信」的支持。


其實撰寫公開信與製作這個影片的初衷很簡單，就如同信中所說，希望譚德塞幹事長能針對其於4/8世衛記者會上對臺灣的公開不實指控，提出道歉。也希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及他接任世衛幹事長時所立下的誓言——「全球人民的健康當為第一位，而非政治。」


製作影片的時候，我從未預料到會引發現在的迴響，也始終相信，自己只是在那個時間點，做了我可以努力做好的事情，僅此而已。

從影片上傳到現在，非常感謝所有分享與留言的朋友們，也謝謝所有報導的媒體記者，還有大家的鼓勵與關心❤️


臺灣一直以來堅守的進步價值與尊重多元，是非常難能可貴，也得來不易的。能夠身長在臺灣這塊土地上，我始終感到很幸福也很幸運。我也跟每一位心中掛念及熱愛著臺灣的這片土地的人們一樣，都很希望我們的好，能被更多人看見。

臺灣需要我們每一個人，一起站出來，無論是在防疫上的團結、在每一個崗位上的持續努力、亦或是齊聲為臺灣發聲——每一個人，都同等重要。


最後再次謝謝大家的鼓勵，也謝謝大家的關心。
由於至始至終，我的初衷，跟每一個關心臺灣的人一樣，都只是希望能為臺灣發聲，因此目前將不再接受任何採訪，也希望媒體朋友與各界朋友們高抬貴手，多給我的家人一些空間。


讓我們一起專心關注在全球的疫情與臺灣的醫療成果和實力上，一起打贏這場對抗病毒的戰役！
同時也別忘了感謝在第一線保衛所有人的防疫人員以及外交人員。

臺灣，可以溫柔堅定的反擊。
團結抗疫，我們一起加油！


2020.4.10
林薇 Vivi Lin

ET快訊
川普怨：美國捐10倍金額WHO卻以中國為中心　下週決定是否撤
譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

館長又被罰！介紹「台灣頂級綠峰膠」可抗癌　隔天馬上被檢舉

電影映演業「視同歇業」提供紓困！補助員工薪資4成「每人上限2萬元」

八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

封城暖流！鄰居高舉海報幫慶生 89歲嬤感動落淚「送飛吻」致謝

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

館長又被罰！介紹「台灣頂級綠峰膠」可抗癌　隔天馬上被檢舉

電影映演業「視同歇業」提供紓困！補助員工薪資4成「每人上限2萬元」

八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊

日本確診飆破6000例！「防AV界淪陷」手段出爐　老司機恐3個月沒片看

酒店小姐來源管道揭密！　「潮男部隊」獵人肉基本5條件曝：年輕非重點

趙麗穎從丫鬟晉升女主關鍵在妝！掌握眉毛、修容4重點　輕鬆遮掉圓圓臉

「東京事變」睽違8年重生坐上主播台　AAA年底休團五大蛋巡告別

謝忻「生活過不去」咖啡廳打工　小鐘給溫暖點名上節目爬嘉明山

低消只要50元！台東3間無敵海景咖啡廳　站上斷崖眺望太平洋超Chill

白癡公主脫了「只用枕頭遮」！　大字型開腿「蜜腿上緣露出」網呆：A片封面

英國增980死創單日最高　首相強生好轉已可短暫行走

疫情衝擊車市！麗清3月營收年減60%「Q1營收衰退逾3成」　首季落底後盼逐步回升

義大利遏止疫情擴散　延長封鎖期限至5月3日

撞擊畫面曝光！聯結車「熄火卡平交道」…火車猛撞貨斗　路人險遭水泥活埋

生活熱門新聞

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

館長又被罰！產品綠峰膠涉及誇張

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

充電線貼2點「一插0失誤」　網驚世紀大發現

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

樂華夜市多數民眾逛都佩戴口罩

明全台有雨　冷氣團再接力凍10°C

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

永和樂華夜市單一出入口有困難

更多熱門

相關新聞

《華郵》：台灣網友用餃子、珍奶照片「攻擊」譚德塞

《華郵》：台灣網友用餃子、珍奶照片「攻擊」譚德塞

世衛秘書長譚德塞日前指控，台灣對他進行超過3個月的人身攻擊。台灣網友紛紛在推特上以美食、美景照幽默回擊，並標示「這記攻擊來自台灣」，現象引起華盛頓郵報關注及報導。

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

酒店熄燈人潮減　轉戰傳播恐成新破口

酒店熄燈人潮減　轉戰傳播恐成新破口

全球病歿破10萬　英法單日近千死

全球病歿破10萬　英法單日近千死

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

阿滴400萬募資不到9hrs達標「金額還衝破800萬」

他突然「腰痠背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

阿滴集資400萬達標！「2小時暴增300萬」提前成功

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面