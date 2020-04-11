4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

記者葉國吏／綜合報導

留學英國的女孩林薇（Vivi Lin）日前錄製公開信信，呼籲譚德塞「更正言論」，向台灣道歉，影片出爐後引發廣大回響。林薇10日晚間再度發文談論公開信，表示從未預料影片會引發如此大的迴響，「臺灣，可以溫柔堅定的反擊。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上說，這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」，而且「台灣外交部他們知道」。對此，留學英國的台灣女孩林薇（Vivi Lin）錄製一段4分鐘公開信，要求譚德塞向台灣、台灣人民道歉。

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▲英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）



影片出爐後引發重大迴響，總統蔡英文也留言感謝她。對此林薇11日再度發文感謝大家的支持，表示錄製影片時從未想過會有這麼大的迴響，她的初衷只是希望譚德塞能夠道歉。「希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及他接任世衛幹事長時所立下的誓言——『全球人民的健康當為第一位，而非政治。』」、「臺灣，可以溫柔堅定的反擊。團結抗疫，我們一起加油！」

▲林薇再度發文。（圖／翻攝自Facebook／林薇Vivi）

以下林薇發文全文：

【關於公開信】

大家好，我是Vivi。

這兩天由衷感謝大家對於「一封致予譚德塞博士的公開信」的支持。



其實撰寫公開信與製作這個影片的初衷很簡單，就如同信中所說，希望譚德塞幹事長能針對其於4/8世衛記者會上對臺灣的公開不實指控，提出道歉。也希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及他接任世衛幹事長時所立下的誓言——「全球人民的健康當為第一位，而非政治。」



製作影片的時候，我從未預料到會引發現在的迴響，也始終相信，自己只是在那個時間點，做了我可以努力做好的事情，僅此而已。

從影片上傳到現在，非常感謝所有分享與留言的朋友們，也謝謝所有報導的媒體記者，還有大家的鼓勵與關心❤️



臺灣一直以來堅守的進步價值與尊重多元，是非常難能可貴，也得來不易的。能夠身長在臺灣這塊土地上，我始終感到很幸福也很幸運。我也跟每一位心中掛念及熱愛著臺灣的這片土地的人們一樣，都很希望我們的好，能被更多人看見。

臺灣需要我們每一個人，一起站出來，無論是在防疫上的團結、在每一個崗位上的持續努力、亦或是齊聲為臺灣發聲——每一個人，都同等重要。



最後再次謝謝大家的鼓勵，也謝謝大家的關心。

由於至始至終，我的初衷，跟每一個關心臺灣的人一樣，都只是希望能為臺灣發聲，因此目前將不再接受任何採訪，也希望媒體朋友與各界朋友們高抬貴手，多給我的家人一些空間。



讓我們一起專心關注在全球的疫情與臺灣的醫療成果和實力上，一起打贏這場對抗病毒的戰役！

同時也別忘了感謝在第一線保衛所有人的防疫人員以及外交人員。

臺灣，可以溫柔堅定的反擊。

團結抗疫，我們一起加油！



2020.4.10

林薇 Vivi Lin