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把萊特建築披上身，幾何系列圍巾嫣然登場

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設計經常受到藝術的啟發，舉個例子，蒙德里安（Piet Mondrian）蜚聲藝壇的幾何色塊繪作《構成Ａ》（Composition A），就是不少家具家飾的風格原型，包含Moooi創辦者、荷蘭設計鬼才馬塞爾‧萬德斯（Marcel Wanders）打造的查爾斯扶手椅（Charles Armchair），除了純色表布，尚有紅黃藍白面料配襯出的一款。

▲擷取萊特的建築線條重新轉譯成圍巾的圖騰。

無獨有偶，建築結構也常撩動創作者的美意識，近期身兼藝術家和設計師的布萊絲‧丹尼奧（Blaise Danio）所推出的“Buhlaixe”系列圍巾，就是受到建築師萊特（Frank Lloyd Wright）以及他位於亞歷桑納州的故居建築────西塔里埃森（Taliesin West）所啟發。

▲萊特位於亞利桑那的故居建築西塔里埃森（Taliesin West），天空的嫣然的色調躍上了圍巾。

事實上，丹尼奧正是來自亞歷桑納州鳳凰城，擅長雕塑、繪畫以及多元藝術媒材，這次與Frank Lloyd Wright Store攜手推出的工匠聯名（Artisan Collaboratio）系列圍巾作品，概念在於勾摹經典建築形式與蒼茫沙漠景觀之間的交會。她從實體基礎出發，再藉由設計轉譯出圖騰和顏色，最後一款風格嫣然、運色飽滿，同時能讓人披掛上身的衣飾配件於焉誕生。

（完整文章請看瘋設計

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